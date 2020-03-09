港股直擊 即巿股評

油價暴跌，加上新型肺炎疫情全球肆虐，亞洲區內股市再度急瀉，恒指今早曾插過千點，創近七個月低位，險守兩萬五收市。

受油價大冧拖累市場氣氛，恒指裂口低開1012點，開報25134，之後跌幅擴至1121點，低見25025，創去年8月15日最低水平，但兩萬五關上暫見支持，大市跌勢曾縮至825點，高見25321。不過，中午仍大跌逾九百點收市。恒指半日收造25230，插916點或3.5%；國指大跌400點或3.8%，造10056，中午大市成交有833.66億元。

油組(OPEC)上周五與非油組產油國之首俄羅斯，減產協議談判宣布破裂，全球最大產油國沙地阿拉伯隨即發動減價戰，周六大舉下調原油出口價，並計劃將4月產量大幅提高至每天約1100萬桶。消息觸發布蘭特期油今早一度重創31.5%，低見31.02美元，現跌幅收窄，但仍插28.7%，造32.28美元。紐約期油今早一度暴跌32.4%，低見27.9美元，現造28.49美元，仍大跌31%。

藍籌近乎全軍覆沒，滙控(00005)跌2.8%；友邦(01299)挫4.8%；騰訊(00700)挫3.2%；建行(00939)跌2%；平保(02318)跌3.7%；港交所(00388)跌2%；僅創科(00669)逆市造好， 中午微升0.1%。

焦點板塊

石油相關股：油價暴瀉，石油相關股為跌市重災區，中海油(00883)大跌16.5%，為包尾藍籌；中石油(00857)跌9.3%；昆侖能源(00135)大跌10.3%；中石化(00386)跌4.3%；中海油服(02883)重創17.8%；海隆(01623)大跌14.1%；安東(03337)急瀉14.7%；宏華(00196)急挫15.9%；中煉化(02386)插7.8%。另外，擁石油業務的長和(00001)及太古(00019)，中午也分別跌3.5%和4.9%。但油價急跌，變相利好下游的上石化(00338)，中午大升6.9%。

中資券商股：內地滬深A股半日分別跌2.4%和2.8%，券商股亦無運行。海通(06837)及華泰(06886)分別插6.1%；中金(03908)瀉5.6%；國泰君安(02611)急挫5.1%；信証(06030)降4.5%；中國銀河(06881)跌4.2%。

航空股：人幣偏強，加上油價飛墜，內地航空股全線造好。南航(01055)升2.2%；國航(00753)走高0.2%；東航(00670)微升0.9%；但國泰(00293)跌1.2%。

焦點股份

國藥(01099)：半日急插8%，集團發盈警，料首兩月銷售收入增速明顯下降，毛利率也有所下降，預期截至2月底止兩個月，歸屬母公司淨利潤按年下跌約50%左右。

五谷磨房(01837)：中午大跌9.4%。集團料經調整純利大跌四成，因線下銷售網絡直營專櫃數量進行調整及成本上升引致。

中遠海能(01138)：中午逆市抽升9.3%；內地有券商發表報告，估計油價急跌，或會觸發投資者租超大油輪做儲油套利交易，或利好中遠海能。