即巿股評 港股直擊

美國聯儲局主席鮑威爾上周二舉行七大工業國（G7）財長及央行行長電話會議，商討新冠肺炎疫情的最新發展後不久，緊急宣布減息0.5厘，聯邦基金利率下調到1至1.25厘區間。過往聯儲局只有面對突發危機，才會在FOMC議息會議之外的日子減息。而稱得為突發危機，最近的已經要數到2008年9月15日爆發巨型投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產事件，聯儲局於10月8日緊急減息半厘救市。

華爾街對聯儲局這次突然減息行動的反應卻頗為出人意表，道指雖然即時抽高差不多400點，最後竟倒跌751點或2.8%收市。對於美股先升後跌，有分析認為減息無助於應對疫情，又或附和總統特朗普所講減息幅度太小的緣故；不過，翌日（上周三，3月4日）道指收市暴升1173點，分析師連忙找來的原因是拜登（Joe Biden）勝出民主黨總統候選人提名初選。有趣的是，隨後道指連續兩日顯著低收，專家已不見什麼「合理解釋」。

面對新冠肺炎疫情在南韓、伊朗、意大利等國家的社區迅速擴散甚至蔓延到北美洲的威脅，市場瀰漫恐慌情緒下，道指近期的intraday波幅動輒都超過1000點，不論升跌也很難亦沒有必要每日「解釋」。事實上，在一個由突發消息引起的波動市，應盡量避免「追頭條新聞」而作出投資決定，靜待形成短線技術阻力或支持才入市也未遲。

港股方面，恒指過去兩日明顯受隔晚美股表現的影響，上周四高收545點，翌日即急挫621點，至26146水平收市；全星期則錄得17點（0.06%）的些微升幅。

上一篇（4日）「搏拳實錄」再次提到：「把EJFQ的TrendWatch調校到1.5個標準差會發現，上周五恒指裂口跌穿TrendWatch上升通道底收市，是過去半年僅見的技術超賣」。恒指上周四重返TrendWatch通道內，但翌日又失守，「升跌比例圖」更顯示，恒指成分股100%下跌，反映指數短線非常超賣。

值得注意的是，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五連同短線市寬雙雙與恒指呈「牛背馳」。另一方面，EJFQ恒指3個月圖顯示，在26000至26200點有一個由指數下跌形成的「純紅色」成交量密集區，而恒指上周已經3度測試該成交量密集區底部支持的同時，過去4個交易日，主板每天都錄得逾1100億元的相對大成交額，沽空比率則持續貼緊或高於10天平均線，反映約26000點的「純紅色」成交量密集區底，在淡友猛攻下仍未崩圍。

如果以上的觀察並不「離地」，老徐3月4日提及的26200點short put就有本錢未肯寫個「驚」字（在此順便向「戥」老徐擔心的EJFQ用戶chunkit woo君講聲多謝），況且上周五美股主要指數尾市跌幅顯著收窄，估計恒指今天（9日）很大機會超賣反彈。當然，假若恒指明顯跌穿26000點收市，老徐會買回26200點short put止蝕。

老徐