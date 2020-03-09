港股直擊 即巿股評

今日有22隻股份正式納入恒生綜合指數，意味亦同時納入北水可以買賣的「港股通」範圍，個別股價表現向好，交投活躍。

中手遊(00302)升4.8%報3.69元，公司上周五收市後發盈喜，料去年經調整純利增長70%至85%。

中國飛鶴(06186)升3.8%報12元，成交逾2.2億元。

維亞生物(01873)曾急升一成四，最新升5.4%報4.68元。

心動公司(02400)急升一成一，報27.85元。

保利物業(06049)曾創上市新高。

維達(03331)逆市升逾1%。