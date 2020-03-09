即巿股評 港股直擊

由於油組(OPEC)同俄羅斯傾減產但談判破裂，沙特阿拉伯計劃喺下個月增加石油，量多自然價低架啦，「油市割價戰」就係咁一觸即發，布蘭特原油跌逾三成，黃金同債券就成為咗資金避難所，金價升至逾七年高位，美國10年期國債債息再創紀錄新低。

今朝早喺屋企咬住個包時見到日經跌緊800幾接近900點；喺巴士上老友強少send咗句「Black Monday」(係呀，亦即係今日條大題呀，多謝你呀！)，一開先見恒指開市大裂口下跌逾1000點，開市報25134點，連被人止蝕嘅機會都無。

依家10點7分，恒指最低見過25025點，險守25000點，不過都應該唔守得幾耐，依家見24900至24999點以下嘅牛證街貨都唔多，梗係啦，呢個圖本身係delay一日嘅data，即反映緊上個星期五(3月6日)嘅街貨，嗰時大家都仲估緊恒指向邊一邊打，落注嘅就梗係兩邊都落而且仲要貼一貼啦。

至於恒指日線圖...其實都無乜嘢好睇，咪所有天線同保歷加都失守晒，然後SlowSTC(14,3)兩線處於20以下嘅超賣水平，14RSI就見29到。

諗諗吓，唔係喎，SlowSTC(14,3)同14RSI呢兩個指標嘅數值又真係可以再低啲喎，就算今日有幾新同幾貼價嘅熊證都好，學輪商Gary話齋：個市就落咗嚟啦，咁就跌咗1000點...咁就其實市面入面...之前嗰啲熊證全部都拉遠晒啦...(唔知點解聽佢呢個錄音留言彷彿聽到有啲唏噓嘅感覺)。一開個牛熊證搜尋就見到市場上最貼價熊證收回價為26130點，同現價有逾1000點差距，屬呢層收回價嘅熊證有兩隻，換股比率都係10000，當中恒指熊(61238)槓桿多少少，成交又活躍，選擇開淡倉嘅原因只得一個：就係牛證街貨實在太近；但真正落場嘅時間都係只得一個：就係5分鐘圖見恒指呈超買。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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