港股直擊 即巿股評

金融市場今早顯著震盪，國際油價今早急瀉兩成半，美國10年期國債息率跌至0.5%水平，再創新低；道指期貨最新插逾千二點。港股今早勁插逾千點，創逾六個月低位。

恒指裂口低開1012點或3.87%，報25134，約9時44分曾急跌1121點，報25025，為去年8月15日以來低位。截至10時30分，恒指跌1083點或4%，報25062。

國企指數插穿一萬點關，低見9975點，最新跌459點，報9997。

內地股市向下，不過跌幅已相對較細。上證指數現報2972，跌61點或2%。

美股三大指數期貨急跌，道指期貨最新報24533，大跌1256點或4.9%。

藍籌股全線下挫，騰訊(00700)挫3.6%，報381.6元。

憂慮石油價格戰，國際油價今早暴跌兩成半，中海油(00883)大幅低開21.8%，報8.3元，現插一成半，報9.03元，為表現最差藍籌。

滙控(00005)一開市已失50元關，低見48.6元，最新挫3.5%，報48.9元。

友邦(01299)插近半成，報72.35元。

資金流入黃金避險，紐約期金今早亞洲時段升至每盎斯1700美元水平，見逾七年高位。黃金ETF造好。SPDR金ETF(02840)曾升1.6%，報1243元。