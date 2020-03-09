熱門：

今日 10:43 港股直擊 即巿股評

港股曾瀉1121點 暫險守二萬五 道期瀉近5%

放大圖片

金融市場今早顯著震盪，國際油價今早急瀉兩成半，美國10年期國債息率跌至0.5%水平，再創新低；道指期貨最新插逾千二點。港股今早勁插逾千點，創逾六個月低位。

恒指裂口低開1012點或3.87%，報25134，約9時44分曾急跌1121點，報25025，為去年8月15日以來低位。截至10時30分，恒指跌1083點或4%，報25062。

國企指數插穿一萬點關，低見9975點，最新跌459點，報9997。

內地股市向下，不過跌幅已相對較細。上證指數現報2972，跌61點或2%。

美股三大指數期貨急跌，道指期貨最新報24533，大跌1256點或4.9%。

藍籌股全線下挫，騰訊(00700)挫3.6%，報381.6元。

憂慮石油價格戰，國際油價今早暴跌兩成半，中海油(00883)大幅低開21.8%，報8.3元，現插一成半，報9.03元，為表現最差藍籌。

滙控(00005)一開市已失50元關，低見48.6元，最新挫3.5%，報48.9元。

友邦(01299)插近半成，報72.35元。

資金流入黃金避險，紐約期金今早亞洲時段升至每盎斯1700美元水平，見逾七年高位。黃金ETF造好。SPDR金ETF(02840)曾升1.6%，報1243元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads