港股直擊 即巿股評

金融市場今早顯著波動，國際油價再瀉兩成，美股指數期貨急跌；10年期美債收益率今早再創歷史新低。「黑期」今早一度大跌超過千六點，預示恒指今早有可能下試去年8月中低位約24900點水平。

美股上周五持續下跌，收市跌幅大為收窄。新型冠狀病毒疫情在美國擴散，以至在全球蔓延，美國的職位數據雖然好過預期，但未能扭轉大市跌勢。恐慌指數徘徊在金融危機以來的高位，10年期美債收益率一度跌至0.66%創歷史新低。道指一度下跌九百多點，在聯儲局官員暗示可能會措施支撐經濟，收市前三大指數跌幅明顯收窄。道指收報25864點，跌256點或1%；納指收報8575點，跌162點或1.9%；標普500指數收報2972點，跌幅1.7%。微軟跌2.8%；阿里巴巴(BABA)跌3.2%。

國際油價急挫。油組和非油組成員未能就石油減產取得共識，加上憂慮疫情拖累經濟，減低對石油的需求；紐約4月期油連跌3日，周五收報每桶41.28美元，跌4.62美元或10%。

ADR港股比例指數報25894，較上周五恒指收市低247點或0.95%。今早整個金融市場急劇波動，美股指數期貨急跌，道指期貨瀉逾千點，最新報24658，跌1131點；10年期美債收益率今早跌至0.526%，再創歷史新低。「黑期」今早最新大跌超過千六點報24419，跌幅超過6%。

消息指，全球最大石油出口國沙特阿拉伯，計劃4月大幅提高石油產量至每日超過1000萬桶。早前石油輸出國組織與俄羅斯的減產協議破裂，俄羅斯反對油組的大幅減產以穩定油價建議，代表油組與俄羅斯之間，一項為期三年的減產協議，磋商失敗。油組決定取消對油組本身產量的所有限制。上周六，沙地阿美將銷往所有目的地的所有等級原油4月官方售價下調。美國批准將中國進口口罩等數十種醫療產品豁免關稅。高盛警告，油組與俄羅斯的石油價格戰恐拖累油價跌至每桶20美元區間。

焦點股份

碧桂園(02007)：二月份合同銷售金額約209.2億元人民幣，按年減少五成。

比亞迪(01211)：首兩個月銷量按年下跌五成七，其中新能源汽車銷量9936輛，按年下跌七成七；二月份銷量5501輛，按年跌七成九。

信德集團(00242)及香港中旅(00308)訂立協議，計劃將渡輪及客運巴士業務，重組為全新的運輸平台，在大珠三角地區(包括大灣區)提供跨境運輸服務。兩間公司會將現有的渡輸及客運巴士業務，合併入信德中旅船務投資旗下。信德預期，重組建議將錄得1.9億元應佔收益。

豆盟科技(01917)：發盈警，預期去年收益減少四成半，淨利潤將錄得六成半至七成的跌幅。