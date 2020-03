即巿股評 港股直擊

隨著新冠病毒在美國有不斷蔓延的跡象,市場越來越擔心疫情對經濟帶來更加的負面影響,而反映美國信貸市場狀況的指標也出現明顯的惡化。根據彭博編製的Markit CDX北美投資級信貸衍生產品指數變化來看,該指數已升至2019年1月以來的最高水平,反映投資者認為COVID-19的傳播除了損害企業的收入和現金流外,已進一步削弱公司的償債能力。

無疑,鑒於美國政府應對疫情的準備工作不足,忽視病毒的高度傳染性、檢測延誤、試劑盒不足等的錯誤,對大多數人來說肯定是非常可怕的情況。不過,當前疫情問題對市場造成的威脅與2008年的金融海嘯有所不同,這是外在因素而非企業的個別問題,又或是因為宏觀經濟失衡所造成的。

市場目前仍將焦點集中在疫情對企業營收的衝擊上。但筆者認同全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)的觀點,隔離或商業活動減少雖然會導致短期的經濟大幅下滑,惟從歷史的經驗來看,即使是造成大量死亡的西班牙大流感,對經濟的實際影響都並非持續性;疫情過後,企業的收入或財務狀況肯定會出現 V 型或 U 型的反彈。

事實上,擁有健康現金流的企業受經濟打擊的程度明顯較高槓桿(或大量短期借貸)企業為輕,而且也較能夠克服短暫的經營困難。但在又急又勁的調整下,除了高槓桿操作的短線投機者難免要被迫平倉,也有投資者因恐懼而不理智的拋售,意味最近的沽壓未必與基本面(fundamental)有直接的關係。擁有高現金收益率和不受疫情影響或不太相關的個股,跟隨大市下跌,其實正好提供較低水平吸納的機會。

Oaktree Capital 的聯合創始人 Howard Marks 在上周五接受彭博電視台的採訪時,對企業債也有類似觀點:you must turn more aggressive when you're given good chances. I'm not saying this is the bottom, but this is certainly a time to do some buying.(當出現好機會時,就必須變得更進取,我並不是說這是最低點,但肯定是時候買進一些)。

家族辦公室投資經理

徐立言(本欄每周逢一、三刊出)

