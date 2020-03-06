昨日 23:19
重要通告
港股直擊
安德利果汁(02218)公布，截至去年底止，全年股東應佔淨利潤1.69億元(人民幣．下同)，按年增長23.25%，每股盈利0.473元；不派末期息。
期內，營業收入8.38億元，按年減少21.49%。
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