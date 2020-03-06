重要通告 港股直擊

均安控股(01559)公布，配售2.64億股新股，每股認購價0.1976元，集資5217萬元。

新股相當於擴大後已發行股本約16.67%。認購價較今日收市價0.207元，折讓約4.54%。

該公司稱，配股所得款項淨額5121萬元；其中，約70%即約3585萬元，用於主營建築工程業務，以支援集團已簽訂的建築工程合同；約20%即約1024萬元，用於發展和開拓海外潛在市場，例如進行市場研究、項目可行性之研究、推廣及專案費用等，以達致產業化多元發展；餘下約10%即約512萬元，用作一般營運資金。