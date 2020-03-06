重要通告 港股直擊

滿地科技(01400)公布，按每2股供1股的基準，以每股0.139元，發行1.12億股供股股份，籌集不超過約1550萬元。

供股股份佔經擴大後已發行股本約33.33%；供股價較該股今天收報0.188元，折讓26.06%。

該公司指出，供股所得款項淨額約1490萬元，約450萬元用作一般營運資金；約600萬元用於債務重組費用；約440萬元用於發展新業務。如果供股的認購不足，供股的所得款項淨額可能不足以滿足上述所有用途，將優先使用供股的所得款項淨額於債務重組開支。