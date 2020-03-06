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今日 18:17 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入縮至32.6億 買建行工行 沽中興

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擔心美國新型肺炎疫情擴大，隔晚美股三大指數急吐逾3%，亞洲股市受壓，十年美債息率再創新低，連累港股急吐621點，成交金額1194.6億元。

北水流入減慢，由上日62.3億元，縮減至32.57億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

金融股建行(00939)為今日淨入個股，全日有9.18億元淨買；其次為工行(01398)，也有6.17億元淨入；滙控(00005)則有3.75億元淨買；農行(01288)有2.73億元淨買；平保(02318)也有1.44億元淨入。

科技股小米(01810)有1.52億元淨買；舜宇(02382)有1.2億元淨流入；美團(03690)和騰訊(00700)分別有8470和5474萬元淨買；但中興(00763)則有1.46億元淨沽，為今日最多淨走個股；中芯(00981)也有1691萬元淨走；新東方在線(01797)有330萬元淨沽。

醫藥股石藥(01093)有1.77億元淨入；中生製藥(01177)卻有6855萬元淨沽；微創醫療(00853)則有164萬元淨流走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、工行、中芯、滙控、中生製藥、平保、農行、美團及石藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中興、小米、中芯、舜宇、新東方在線、美團、融創、微創及鴻寶資源。

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