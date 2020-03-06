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新地(00016)公布，旗下近60個商場及寫字樓物業推出了多項全新措施，包括增聘300位關懷大使，進一步強化防疫，加強公眾衞生及提升訪客體驗，冀望在新型冠狀病毒疫情下，為顧客、租戶和員工提供一個安全及舒適的消費及工作空間。

新鴻基地產執行董事郭基泓表示，特別加強旗下商場及寫字樓衞生清潔，並實施連串措施，盡力阻止病毒傳播。

他補充，新地同時增聘了300位關懷大使，在疫情期間於商場及寫字樓為訪客提供額外防疫服務，期望在協助抗疫之餘，亦能為保障社會就業略盡綿力。