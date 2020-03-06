港股直擊 即巿股評

外圍疫情憂慮升溫，隔晚美股續劇震，道指急挫969點，港股今日全數蒸發昨日反彈的545點升幅。

恒指低開370點，早段跌幅曾收窄至359點，見26408點全日高，之後沽壓轉強，上午最多跌607點，中午跌574點或2.1%，午後穿上午低位，曾插683點，見26084點全日低。恒指收報26146點，跌621點或2.3%。大市今日下跌股份比例75%，上升股份比例為25%。

外圍波動情況下，恒指全周埋單升16點。

國企指數收報10456點，跌271點或2.5%。國指全周升154點或1.5%。

大市成交額1194.62億元。

即月期指收市跌693點或2.6%，報26010，低水137點。

滬指收市跌1.2%；深成指跌1.1%。

美國道指期貨最新跌265點，報25795。

藍籌股全線向下，騰訊(00700)吐2.6%；友邦(01299)吐2.1%；平保(02318)吐1.5%。另外，九倉置業(01997)續創新低，收市跌3.1%。利率期貨顯示，市場料3月18日聯儲局再減息半厘機會近100%，銀行股捱沽，滙控(00005)英國總部有員工確診新冠肺炎，股價挫2.2%；恒生(00011)跌2.5%；中銀香港(02388)跌2.3%。內銀方面，建行(00939)跌2.8%；工行(01398)跌2.4%；中行(03988)跌1.6%。

焦點板塊

醫藥股：續跑贏大市，翰森製藥(03692)創新高，收市升1.1%；中生製藥(01177)創逾一年半高，收市倒跌0.2%，全周升9.2%為表現最好藍籌；藥明康德(02359)創新高，收市升0.8%；君實生物(01877)升5.9%；聯邦制藥(03933)升1.9%；希瑪眼科(03309)升4.8%；華潤醫療(01515)升3.6%。細股落鑊，中國醫療集團(08225)關聯抗武肺藥收多國採購需求，收市飆62.3%；精優藥業(00858)升11.1%。

出口股：歐美疫情擴散，出口及美國業務佔比較重股份受壓，創科(00669)挫7.4%為表現最差藍籌；偉易達(00303)料今年首3個月在內地的產能將會損失約三分一，股價跌4.2%；敏華(01999)挫4.8%；德昌(00179)跌2.5%；耐世特(01316)跌1.7%；敏實(00425)微跌0.7%。

內房股：克而瑞研究中心報告稱，受疫情以及季節性因素影響，2月內房銷售創近幾年單月新低，百強房企銷售額僅3243.3億元人民幣，按月跌43.8%，按年降37.9%。板塊捱沽，龍湖(00960)跌4.1%；萬科(02202)跌3.7%；碧桂園(02007)跌4%；潤地(01109)跌3.9%；融創(01918)首兩月銷售額跌27%，股價跌3.7%；中海外(00688)跌2%。恒大(03333)2月銷售447億元人民幣，按年大升1.1倍，但股價跌2.2%。

航空股：國際航空運輸協會(IATA)估計，今年全球航空客運損失或破千億美元，航空相關股向下，南航(01055)跌2.6%；國航(00753)跌1.9%；東航(00670)跌2.6%；國泰(00293)關閉溫哥華基地，股價跌3.6%；中銀租賃(02588)挫6.3%；中飛租賃(01848)吐1.4%；首都機場(00694)跌1.1%。

金礦股：市場避險情緒升溫，隔晚現貨金重上1670美元樓上，山東黃金(01787)升4.6%；招金(01818)升1.8%；中國黃金(02099)升2.2%；SPDR金ETF(02840)升2%；價值黃金(03081)升2.2%。

焦點股份

越秀房託(00405)：股價挫8.7%。集團去年可分派總額7.61億元人民幣，按年下跌10.39%。每個基金單位末期分派11.72港仙，按年減少26.52%。

理文造紙(02314)：股價插8.9%。花旗指集團業績令人失望，把理文造紙評級由「買入」連降兩級至「沽售」，目標價由7.5元下調至5.5元。大和亦將理文造紙評級由「跑贏大市」下調至「持有」。

換馬股：國企指數成分股收市後調整，下周一正式生效，國指新貴受壓，海螺創業(00586)挫4.7%；舜宇光學(02382)跌2.6%。相反，遭剔出股份表現較好，人保集團(01339)升0.7%；和中車(01766)無起跌。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。