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【短線出招】等滙控插穿50元血肉長城

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昨日在公仔箱話25989隨即失守，因為市場似乎對全球放水有點麻木，消息很快被消化，現在人人關心的是「保性命」、「保就業」，派錢可能比放水更實在。既然悲觀情緒繼續主導，那不如耐心等下一個疫情底出現。

我對長期股市不太擔心，因為深信5G以至到現在各科技大國正開發的6G技術，只會對人類生活帶來革命性的進步，6G傳輸能力可能比5G提升100倍，雲計算、雲端遊戲、物聯網、自動駕駛、新零售等題材只會繼續。日韓今次同樣被新型肺炎重創，相比之下中國可能率先走出陰霾，個別5G上游細分供應鏈企業正從日韓手中搶得一定市場份額，科技A股仍然是未來資金衝浪之選。

恒指成分除了騰訊(00700)頂住半邊天，基本上注定弱勢，但弱勢也有其玩法，善用合理槓桿短打是方法之一。日前領展牛食胡，叫準備部署滙控(00005)，到今日我仍未出手，一來是周五，二來仍嫌未夠超賣。目前14周RSI跌至29.5，參考過去兩年低位，理想位置約25水平。總之，忍無可忍，還要再忍。若下星期初有望等到滙控再跌2至3%，即插穿50元血肉長城後引發的新沽壓，便是出手時候。滙控息率到有8厘時，也是月供的理想進場點。

屆時可以留意(54055)，收回價45.88元，今年11月27日到期，槓桿比率約10倍，現報0.051元，跌17.7%，記住仍要忍手。

羅崇博 (杜比)

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