即巿股評 港股直擊

讀者馬先生問:「本人持有海底撈(06862)這隻股份，成本價36元，見頤海(01579)創了新高，是不是炒疫情復甦？海底撈何時可創新高，又或者哪些消費股龍頭較值博呢？謝謝。」(周五收報34.5元，跌0.1%)

陳偉聰 友信證券研究部總監

「內地很多火鍋店暫未能重開，但海底撈本身有不少招數，包括火鍋外送及傳統住家菜外送，變相增加了收入來源。只要內地的物流運輸因疫情所受之限制未來得以紓緩，海底撈的外送業務料將有不俗增長。即使這方面業務未必可百分百抵銷實體店之影響，但卻意味疫情對集團衝擊較外界想像少。倘海底撈的內地小規模同業於這段時間因疫情影響而被迫結業，內地火鍋市場將可望進一步整合，有助提升海底撈市佔率。上述原因都解釋了為何該股近期股價防守性較強，不過除非疫情出現很大轉機，令市況止跌回升，否則大市繼續尋底之下，海底撈股價再強亦難以即時「破頂」。至於其他消費股，方便麵生產商如統一(00220)、康師傅(00322)、日清(01475)，近期跌幅不大甚至可以走高，汽車分銷商股份如中升控股(00881)及永達汽車(03669)亦可留意。市場炒作補貼政策推出，加上很多一、二線城市的限牌令可望放鬆，都有望對汽車銷量產生提振作用，行業第二季復蘇進度預計會較快。」

麥振威 富昌金融集團聯席董事

「目前的情況來看，內地疫情應較其他國家更快受控，這對內地消費股有利，海底撈的股價近日已率先反彈，預計35元會有短期阻力，惟突破並企穩其上，則目標可設定在39元，若成本價在36元，短期走勢能否突破屬關鍵。市場預期內地會有刺激內需政策，藉此提振經濟，頤海向海底撈提供火鍋調味料產品，自然也受惠消費復甦的預期，惟此股近期升勢過急，預計與海底撈短期內股價會遇阻力，頤海需突破60元並確定企穩其上才有望再展升勢。筆者認為內地的刺激內需政策或會先針對汽車行業，事實上，市場已有傳廣州將出台《廣州市促進汽車產業生產消費若干措施》，以鼓勵新車生產及消費等，故內地汽車股如廣汽(02238)及長汽(02333)近期可多加留意。」

陳鎮強 信報高級分析員

「目前談復甦仍言之過早，始終疫情受害股上半年業績一定難看。海底撈方面，目前恢復營業以外賣店配送為主，規模有限，加上火鍋本身必需性較低，而且二十四節氣已過驚蟄，傳統旺季已過，海底撈要創新高不是沒可能，但可能要等到第三季以後。相反，同系頤海除了為海底撈供應湯底，也負責海底撈小火鍋業務(也就是速食火鍋)，宅經濟當道之下有機會受惠。同一道理，如不想高追新經濟疫情受惠股，其他速食產品生產商也可考慮，包括統一、康師傅和日清食品。」

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