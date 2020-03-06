即巿股評 港股直擊

昨日港股隨外圍急升，恒指高開126點後升幅擴大，最多升583點曾高見26805點，全日升545點，成交金額增至1326.28億元。筆者認為港股雖反彈，但早前跌市令不少股民「蟹貨」不少，加上新型肺炎疫情仍未算告一段落，現階段入市倒不如轉攻新股市場。

近日新股市場也開始活躍，這反映計劃上市的公司及投資者也逐漸挽回信心，但由於美股波動仍會影響港股表現，那倒不如轉攻新股市場。物管股燁星集團(01941)招股反應非常熱烈，公開發售部分孖展已超額認購約1001倍，孖展金額逾158億元，投資者即使想抽也未必能抽中，至於同樣於近期招股的蜆壳電業(02381)，為本港老牌電風扇製造商，業務受惠於美國暫停關稅，也屬值得留意的新股。

蜆壳電業的業務始於1950年代，早已廣為市場熟悉，目前該公司在全球有155名分銷商及零售商，隨著夏季將至，電風扇的需求將會增加，不過，要把生產的電風扇在不同的國家出售，其實有一定的難度，原因是隨著節能減排，控制碳排放量等環保理念的興起，許多西方國家都有著嚴格的環保標準，但蜆殼電業在業界多年，旗下產品早已成功打入全球不同市場，除製造及銷售自家「SMC」品牌電風扇外，同時也銷售非自家品牌至美國及其他地區。

此外，中美兩國今年已簽訂首階段貿易協議後，對無線風扇及工作燈的擬議關稅已無限期暫停，這點對蜆壳電業的發展最為有利，預計將會是今年業績的增長亮點。另近年美國對中國的電風扇、電動便攜燈及電動吸塵機的需求持續增長，蜆壳電業生產的機械人吸塵機正正符合這個市場需求。

該公司已於上月29日正式招股，以每股0.335至0.38港元招股，發售3.75億股，其中50%公開發售，50%國際配售，集資額介乎1.26億至1.43億元。每手6000股，入場費2302.98元，預計3月17日掛牌，上市後目標價4.1元。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益