即巿股評 港股直擊

噚日啱啱先講完，美國咁樣忽然咁升唔係好事，果然係暴漲之後，隔晚又急挫，雖未有抹去周三晚所有升幅，但三大指數挫逾3%，鐘擺效應呢下發揮得淋漓盡致，三大指數就如鐘擺一樣兩邊搖，未知幾時識得停。

美股隔晚急跌，原因係美國投資者擔心當地武漢肺炎疫倩會擴大，資金再度湧往債市避險，10年美債息再創新低，仍然在1%水平之下。隔晚港股喺夜期跟ADR都見腳軟，今早低開後持續偏軟。

藍籌重磅股當然難以倖免，騰訊(00700)、友邦(01299)、平保(02318)跟大笨象(00005)四大天王，全部捱沽跌逾2%，大市自然亦跌足2%。早兩日聯儲局突然宣布減息半厘，已經震動市場，預示美國經濟或將陷入水深火熱之中，而利率期貨顯示，聯儲局於3月18日嘅議息會議，再減息半厘嘅機會高達百分之百，銀行股亦捱沽。除咗大笨象之外，恒生(00011)跟中銀香港(02388)亦分別跌1.9%及2.3%。內銀股亦無好日子過，閒閒地跌1.5%或以上。

話咗呢期醫藥股會繼續跑贏，市況再弱資金亦得搵出路，而醫藥股就係疫情中嘅資金出路。阿Man一直睇好翰森製藥(03692)，表示呢隻重量級藥股，未來極有機會被納入為藍籌股，而翰森亦不負所望，今日再創上市後新高。另一阿Man時有推介嘅藥股中生製藥(01177)，今日升破12.5元，走勢上算係突破一直以嚟10.5元至12.5元嘅上落區間，只要股價能守穩於12.5元之上，有條件向14元挑戰。其他醫藥股表現都唔錯，呢個板塊估計今年應可持續跑贏大市。

內房股今日有啲腳軟，雖然人民幣變動不大，但克而瑞研究中心報告稱，受疫情以及季節性因素影響，2月內房銷售創近幾年單月新低，百強房企銷售額僅3243.3億元人民幣，按月跌43.8%，按年降37.9%。板塊今早捱沽。不過內地持續放水係事實，只要人民幣生生性性，內房股跌一跌，隨時又會彈番上去，有貨唔需要太擔心。

噚日阿Man講過，大市要扭轉弱勢，定必要重上26700水平並企穩，誰知10日線得而復失，一日都未能守得住，即係話港股維持弱勢，目前仍然喺25800至26800水平之間上落，下面最高守得住25800，否則恐怕大市或隨外圍股市震盪向下再尋找支持。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)