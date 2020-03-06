港股直擊 即巿股評

外圍疫情憂慮升溫，隔晚美股復急挫，港股今早亦全數蒸發昨日反彈的545點升幅。

恒指低開370點，早段跌幅曾收窄至359點，見26408點半日高，之後沽壓轉強，曾插607點，見26160點半日低。恒指中午收報26193點，跌574點或2.1%，大市成交額580.8億元。

國企指數中午收報10488點，跌240點或2.2%。

滬指半日跌0.98%；深成指跌0.75%。

藍籌股方面，騰訊(00700)吐2.2%；友邦(01299)吐2.4%；平保(02318)吐2%。另外，創科(00669)挫4.3%。利率期貨顯示，3月18日聯儲局減多半厘息機會近乎達百分之一百，銀行股捱沽，滙控(00005)英國總部有員工確診新冠肺炎，半日挫2%；恒生(00011)跌1.9%；中銀香港(02388)跌2.3%。內銀方面，建行(00939)跌2.5%；工行(01398)跌2%；中行(03988)跌1.6%。

焦點板塊

醫藥股：續跑贏大市，翰森製藥(03692)創新高，半日升4.1%；中生製藥(01177)創逾一年半高，半日升2.1%為表現最好藍籌；石藥(01093)升1.4%；藥明康德(02359)創新高，半日升1.6%；君實生物(01877)升8.3%；聯邦制藥(03933)升4.4%；希瑪眼科(03309)升5.4%；華潤醫療(01515)升4.1%。

內房股：克而瑞研究中心報告稱，受疫情以及季節性因素影響，2月內房銷售創近幾年單月新低，百強房企銷售額僅3243.3億元人民幣，按月跌43.8%，按年降37.9%。板塊今早捱沽，龍湖(00960)跌4.3%；萬科(02202)跌3.7%；碧桂園(02007)跌3.7%；潤地(01109)跌3.1%；融創(01918)首兩月銷售額跌27%，股價跌3.6%；中海外(00688)跌2.2%。恒大(03333)2月銷售447億人幣，按年大升1.1倍，但股價跌2.2%。

焦點股份

越秀房託(00405)：半日挫7.5%。集團去年可分派總額7.61億元人民幣，按年下跌10.39%。每個基金單位末期分派11.72港仙，按年減少26.52%。

理文造紙(02314)：半日7.4%。花旗指集團業績令人失望，把理文造紙評級由「買入」連降兩級至「沽售」，目標價由7.5元下調至5.5元。大和亦將理文造紙評級由「跑贏大市」下調至「持有」。

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