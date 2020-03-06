即巿股評 港股直擊

面對新型冠狀病毒肺炎在美國的擴散風險增加，最近兩周美股表現波幅；雖見港股在26000點支持較強，但預算短期恒指主要波幅區間介乎26000至26500點，未見連續兩日或以上收高於26500點，投資者不宜視為恒指有上升動力，故此認為應選擇防守性較強股份為佳，可以留意廣深鐵路股份(00525)，集團於1996年3月在中國深圳市註冊成立，是目前中國唯一一家在上海、香港和紐約三地上市的鐵路運輸企業。集團股份亦在上海證券交易所上市，編號為(601333.SH)。主要經營提供鐵路客運及貨運業務，亦經營若干其他業務，主要包括車站內服務，以及在列車上和車站內銷售食品、飲料及貨品等。

市賬率分析現價定位

於去年8月22日收市後發佈的2019中期報告顯示，截至去年6月底股東應佔溢利約7.62億元 (人民幣‧同下)，較2018年同期溢利約6.54億元，增長16.52%，為2015至2019年之上半年股東應佔溢利有四年錄得增長，但2019年卻是增長最小的。至於金額則是2015至2019年之上半年最高，反映始於2018年的中美貿易戰，或現時的中國經濟下行狀況，對集團未見構成很大程度的負面影響。截至去年6月底資產淨值約291.89億元，而截至今年1月底已發行股數約70.84億股，計出每股淨值折合為4.5674港元，相對今年3月2日收報2.02元，市賬率為0.44倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市賬率及市盈率分析

此外，參考於2014至2018年之每年最低市賬率介乎0.59至0.77倍，平均值為0.66倍，高於現時的0.44倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為4.5674元，得出每股合理值為3.01元，較2.02元之潛在升幅為49.01%。而截至去年6月底之倒數12個月的溢利約8.92億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.1396港元，對比2.02元之市盈率為14.47倍，參考上述五個財年之每年最低市盈率為16.55至24.75倍，平均值為20.60倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為2.88元，較2.02元之潛在升幅為42.57%。

合理值高現價約四成

另可留意集團於2012至2018年每股股息介乎0.050至0.080元人民幣，反映派息穩定，而於2018年末期息為0.060元人民幣，折合為0.0665港元，相對現價2.02元，計出股息率為3.29%。參考上述五個財年之每年最高股息率平均值為2.68%，相對上述每股股息，計出每股合理值為2.48元，較2.02元之潛在升幅為22.77%。綜合上述三種分析，每股合理值為2.48至3.01元，平均值為2.79元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過38%，連同股息率超過3厘，預期一年回報率超過41%。

自2019年2月20日高見3.60元 (為2019高位)，之後股價漸見回落，至今年2月28日低位1.97元，較過去十五年股價低位為2.00元還要低三個價位，與現價2.02元亦只差2.48%，低於一成反映現價進場風險不大，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於1.80元或以下買入；保守者則可於1.60元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為3.00至3.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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