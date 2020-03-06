即巿股評 港股直擊

嘿，可能依家美股每日都要幾百至一千點上落先叫正常，噚晚再嚟多劑跌近1000點，搞到恒指明明噚日收復咗條10天線，明明槍頭指住噚日見到嘅熊證重貨區，結果今日咩都要嘔返出嚟；可幸嘅係噚日[下半part]打算跟噚日個市向上走兜轉車河，所以揀咗隻恒指牛(54074)出嚟，結果架車就太多人，5分鐘SlowSTC(14,3)都無落過超賣位，(54074)可以返屋企先。

坐巴士返工時恒指做完U盤，恒指低開370點；至依家9點56分，啱啱同事開心share咗「黃生你好，我係特首呀！」條片之後，就見恒指跌幅擴大，一度跌逾500點，暫時低位見26249點，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都真係超賣到幾近貼地，博即市作技術反彈嘅話，似乎呢個位都幾OK。

再睇牛熊證街貨圖，原先噚日嘅重貨區，亦係今日嘅第一貼價區位於26800至26899點，但今日所見雖然呢一層都仲有1142張期指，但重貨區已經上移至27300至27399點，呢度有相當於1161張期指，同現價(10點6分mark26250點)有1050點差距；至於現價同最貼價熊證就有550點差距。

牛證方面，今日見到有兩層新增街貨，所以最貼價層上移至26200至26299點，按截至10點9分止，恒指低位暫見26239點，呢一層街貨都死得七七八八，而呢一層有相當於139張期指，再向下數即26100至26199點，同埋26000至26099點呢兩層街貨唔算多，分別有65同215張期指。重貨區25900至25999點就有成2653張期指，當中有471張係噚日新增嘅，都應該係估計今日恒指可以乘噚日升勢而入隻牛證過夜，惜呢個計劃唔成功。

依家10點12分，見恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)由今朝9點45分開始至依家都係處於嚴重超賣水平，(54074)收回價為26268點，死亡時間喺9點55分，換言之噚日揀嚟打算博今日即市反彈嘅話，就要重新再揀過，恒指牛(57368)，收回價25768點，避開25900至25999點同25800至25899點呢兩層過千張期指街貨層，槓桿約54倍唔單止係同一收回價之中最高，仲同貼價牛證嘅槓桿高，約14%街貨唔算多，且反正都無諗住過夜(依家過夜真係好鬼危險)。10點21分再睇返恒指5分鐘圖，SlowSTC(14,3)仍然一條死魚咁撻咗喺地下，為免好似早兩日咁喺嚴重超買位嚟捱價，不如見%K線同%D線喺低位時有動作先再考慮落場。(講到咁保守，心水清嘅都知呢期個市真心難玩啦，忍到手嘅就忍忍佢啦)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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