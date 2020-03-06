即巿股評 港股直擊 香港財經

過去一周環球股市暴升狂跌，刺激程度達到十粒星，道指僅花七個交易日便從29219點直插至24681點，跌幅高達15.5%；從低位反彈三天後又回到27090點，幅度為9.8%。當然了，這麼刺激的起起跌跌，當中包含了南韓、伊朗及意大利確診武肺數字急升，以及美國聯儲局突然緊急減息半厘所致。然而，無論股市起伏多大，筆者過去兩周一直向投資者大派定心丸，無乜好驚。

不是裝的，筆者真的完全沒有半點憂慮，至少在今次疫情的演變及擴散過程中，完全在預期之內。正如過去兩周已重覆提到，現實情況有多壞，各國政府下的藥就更重。美國、加拿大、澳洲及馬來西亞相繼減息，內地七個省市推出25萬億元人民幣投資計劃，涉及鐵路、公路、跨境電網、智能電網及5G網絡等。減息降準、量化寬鬆，指日可待，今次更是人類史上第一次全球大合奏！萬歲！

鬥地主麻雀game客路廣

在武肺疫情尚未被正視的時候，筆者已早於去年12月20日撰文《初步見轉勢 微盟背靠騰訊》推介微盟集團(02013)，從推介後至今，微盟累升49.1%，以期內高位計升幅更較推介前爆升91.5%。近月市場大力吹捧「宅經濟概念股」，龍頭騰訊(00700)固然受惠，除微盟背靠騰訊外，尚有一隻與騰訊有關的隱世受惠股，絕對有力爆升爆升再爆升，此乃禪遊科技(02660)。

單睇名字以為賣佛經，實際與北角佛堂無關連。先講背景，禪遊科技在2019年4月以1.23元上市，掛牌後大部分時間在0.6元至0.8元區間橫行。上市接近一年，街貨洗乾淨，開始來料。禪遊主要開發及營運手遊，主打棋牌及休閒類遊戲，例如是大家應該有玩過的鬥地主與麻雀game。截至去年6月底止，禪遊自主開發46款手遊，並有15款第三方遊戲。

禪遊最聰明的地方，是其所有手遊皆是免費，先吸引你download，再透過在遊戲內銷售虛擬物品，以及植入遊戲內的廣告收益。簡單來說，玩家如需要為遊戲角色配置更強的裝置，便需要花費購買。假如玩家唔「科水」，簡單，要觀看遊戲內的廣告，才能獲得相關虛擬物品。換句話說，禪遊的收益既可來自玩家本身，亦可來自廣告商，這是禪遊較其他手遊更優勝的地方。

分享些少同業資訊，IGG(00799)最近公布了全年業績，其後首席營運官許元透露，今年2月內地玩家在線時間延長，日均收入有所增長。從這個資訊可以看到，手遊股獲資金青睞，絕對有根有據。好了，我們即將進入重點，何解此股有能力一爆再爆，不妨先從最近的盈喜公告入手。集團於1月中時曾發盈喜，預期去年全年純利增長超過三成，主要由於在2018年5月開始的遊戲內廣告業務收入增加所致。

升四成只是最基本

翻查資料，禪遊2018年全年純利約1.09億元人民幣，意味去年純利有望達到1.42億元人民幣，預測每股盈利0.139元人民幣(約0.156港元)。禪遊昨日收報0.92元，預測市盈率(P/E)僅5.9倍，加上目前其市值只得9.4億元，可說是估值與市值雙低，可塑性甚高。第二，禪遊於過去十個交易日之日均成交量僅約260萬股，反映此股除了莊家之外，基本上無甚街外人參與。

既然無甚街外人參與，理論上應該無乜經紀牌，但禪遊近十個價位經紀牌密密麻麻，場面熱鬧，反映莊家已將場面管理得妥妥當當，亦可理解為上無蟹貨、亦無對手，是故此股隨時抽高四成，只是時間問題。現價買入，首站睇1.25元，博升36%，屆時市值才12.8億元，P/E僅8倍。講多樣嘢比大家知，禪遊董事長葉升，曾經是騰訊旗下QQ遊戲的產品總監，而副董事長楊民，之前亦在QQ遊戲擔任研發總監。這個估值、這個市值、這個團隊，升四成，只是第一波而已。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產