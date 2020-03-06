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今日 09:32 港股直擊 即巿股評

恒指低開370點 騰訊低開2%

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新型冠狀病毒疫情在美國迅速擴散，加州宣布進入緊急狀態，投資者再度恐慌大手沽貨，令美股再度重挫。港股昨日急升逾五百點後，今早低開1.4%。

恒指低開370點或1.38%，報26397，復落在10天線(26528點)之下。

國企指數低開169點，報10558。

騰訊(00700)低開2%，報398元。

昨日回勇升3%的友邦(01299)，今早低開1.5%，公司將於下周四公布業績。

中石化(00386)低開1.7%。

建行(00939)低開2%，報6.4元。

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