港股直擊 即巿股評

歐美新型肺炎疫情惡化，市場避險情緒高漲，隔晚美國10年期債息再創歷史新低，美股復受壓，港股今早勢受壓。

道指收市仍挫969點或3.58%，報26121點。標指和納指分別挫3.39%及3.10%，報3023點及8738點。

美國上周首次申領失業救濟人數減少3000，報21.6萬人，略多於預期。

美國的肺炎疫情惡化，加州進入緊急狀態，全國確診病例增至197宗，死亡12人。

隔晚美國10年期債息再創歷史新低，盤中插穿0.9厘水平，低見0.898厘。「新債王」岡拉克稱，聯儲局日前緊急減息半厘，顯示應對危機出現「恐慌」，美國短期利率預料滑向零水平。

油組(OPEC)提議第二季額外每日減產150萬桶，原定3月屆滿的每日減產210萬桶協議延長至今年底，但俄羅斯未首肯。布蘭特期油3年來首度跌穿每桶50美元，收市挫2.2%；紐約期油跌1.9%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價全線下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報50.88元，低0.92元；騰訊(00700)ADR收報401.66元，低4.54元；國壽(02628)ADR收報18.19元，低0.37元；中海油(00883)ADR收報10.81元，低0.25元；中石油(00857)ADR收報3.04元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報3.98元，低0.03元；中移動(00941)ADR收報61.74元，低0.76元；聯通(00762)ADR收報6.26元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報2.96元，低0.02元。

ADR港股比例指數報26421點，較港收市低345點。夜市期指收報26434點，跌269點，較昨日恒指收市26767點，低水334點，成交39744張。恒指昨收報26767點，升545點或2.1%，料今早失守昨日收復的10天線(約26565點)。

焦點板塊

內房股：恒大(03333)2月合約銷售額按年增長約1.08倍，當中於2月13日通過「恒房通」平台實施網上銷售，截至2月底共實現網上認購99141套房，認購金額1026.7億元；融創(01918)首兩個月累計實現合同銷售額按年減少26.97%；綠城中國(03900)首兩個月歸屬於集團的合同銷售金額權益金額下跌19.15%；奧園(03883)澄清本周二某社交媒體平台刊登一份由匿名人士發表的沽空報告指控屬失實。

券商股：陸續公布上月表現，中信証券(06030) 2月淨利潤按年增長45%；華泰證券(HTSC)(06886) 2月淨利潤增長49.78%；國泰君安(02611) 2月淨利潤下跌18.8%。

焦點股份

港鐵(00066)：截至去年底止，全年股東應佔溢利119.32億元，按年下跌25.46%，每股派末期息0.98元，可以股代息。全年合共派息1.23元，按年上升2.5%。

中電(00002)今日除息，昨日股價急升2.8%。

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