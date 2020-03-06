即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅490點。恒指收報26767點，升545點或2.08%，成交金額1326.28億元。國指收報 10728點，升206點或1.96%；上證收報3071點，升60點或1.99%。

恒指最高升至26805點，創2月28日以來高位，並以陽燭收市，收市水平升穿10 SMA，是2月20日以來首次。恒指出現近島形底走勢，料26000水平有支持。MACD快慢線負差距進一步收窄，走勢轉佳；若後市進一步向好，料會由熊差變成牛差，出現利好訊號。全日上升股份1096隻，下跌 564隻，整體市況偏好。

興科蓉醫葯(06833)發盈喜，料2019財年將錄得綜合純利約人民幣2200萬元至人民幣3200萬元，集團在2018財年錄得綜合虧損淨額則約為人民幣2.81億元。錄得盈利的原因包括：(i)中國醫藥行業執行「兩票制」，集團已完成了對銷售渠道及營銷網絡的重建及重新開發，集團銷售及經銷開支較同期整體減少；及(ii)財務成本較同期減少。

新型冠狀病毒肺炎在美國有進一步擴散跡象，利淡投資情緒，歐美股市下跌。投資者預期美國在3月18日議息後會再減息，參考聯邦基金利率期貨，投資者預期3月18日減息至25點子至50-75點子的機會率為90.7%，上日的機會率為28.68%。從數據可見，投資者對利率、美國經濟、疫情影響等的預期都急速惡化。

美股三大指數下跌逾3%。夜期及ADR下跌，料恆指走勢向淡，支持參考為10 SMA (約26565)。

個股

中國生物製藥(01177)的主要業務為從事研發、生產和銷售一系列中藥現代製劑和西藥藥品。

集團早前公布附屬公司江蘇正大豐海製藥開發的預防和長期治療哮喘藥物「孟魯司特鈉顆粒」（商品名稱：辛泰），已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。該產品按照化藥新4類申報，視 同通過仿製藥質量和療效一致性評價，國內二仿獲批。該產品獲批上市，進一步豐富和完善了本集 團呼吸領域的產品線佈局。孟魯司特鈉是一種口服的白三烯受體拮抗劑，能預防和減輕粘膜炎性細胞浸潤，舒張支氣管平滑 肌；臨床用於哮喘的預防和長期治療，可治療對阿司匹林敏感的哮喘患者以及預防運動誘發的支氣 管收縮，亦適用於減輕過敏性鼻炎引起的症狀，常用於兒科、呼吸科、耳鼻咽喉科等科室。集團將於3月30日公布業績。

近日集團股價向好，並在金融科技系統出現搏信號。股份上日收報12.34元，市盈率 14.814倍，周息率 0.648%。

岑智勇 獨立股評人