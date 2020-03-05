即巿股評 港股直擊

商務部發布會表示於2月下旬多家零售企業均錄得增表，其中汽車、通訊器材、家電等較1月有所強勁改善，騰訊 (00700)及內需股齊齊起動，恒指大漲545點收市。

基金對後市未太悲觀

在國家主席習近平要求復工復產下擴大內需，要把消費釋放出來下，今日內需一眾股份跑出，華潤啤酒(00291)兩日就升近一成左右，其他例如體育用品類、科技股等亦跟住上升，其實與基金界朋友近期談及選股策略，他們普遍並非存着悲觀的看法，反而覺得內需類股份可伺機收集的價值，疫情下該類股份亦普遍遇着壓力，但其實該類股份於2月初跟隨大市下跌後，其後走勢很多時已強於大市而行，就以內房為例，銷量預期重創應該在2、3月份，但住房之剛性需求是否就因疫情變成日後不再需要住房呢！

飛機租賃RSI 超弱

疫情下大家可能擔心中國經濟受損，當然影響一定會有，但從另一角度看，內地的消費力是否給疫情所消耗了，還只是暫時給疫情鎖住了呢！就如波鞋快爛了你怎樣也要買一對新的來替換吧，除非有替代品否則買新波鞋的消費力仍然存在，近兩個月內地居民幾乎足不出戶，封邨封城不能外出，但疫情防控初步已開始呈現向好勢頭，現時內地開始有限度復工復產，只要控制得好慢慢回復正常，相信到時一下子居民的消費意欲就會爆發出來，中央會議強調要加快基礎工程建設，基建股、水泥股早前亦曾提及要留意，海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)周初就曾觸及一年高位，加上憧憬中央會有減息降準政策，到時汽車、樓房等銷情預期亦會有所回升，選擇一些暫時未能出門消費股類，只等可以出門消費力就會隨之而回來，另外基金佬會較遲一點才落手就是內地的飛機租賃股，中銀航空租賃(02588)該股份近期一直弱於大市，若疫情過後租賃行業前景仍是一片光明的。我輩投資者可能覺得現時疫情仍未受控，落注風險很高，而基金經理就正在睇疫情之後的事，他們眼裡疫情是短暫亦總會過去的，當上周美股大瀉過1000點時，而達美航空(Delta)當周股價就正暴跌近20%，巴郡就斥資4530美元買入達美航空97.6萬股，有時風險於不同人不同角度下又有不同的睇法，自己屬於哪一種呢！

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。