熱門：

今日 21:10 重要通告 港股直擊

綠城中國首兩月權益銷售額跌19%

綠城中國(03900)公布，今年首兩個月合同銷售金額約66億元(人民幣．下同)，按年減少28.26%；其中歸屬於集團的權益金額約38億元，下跌19.15%；合同銷售面積約29萬平方米，減少6.45%。

單計2月，合約銷售金額約21億元，按年下跌64.41%；銷售面積約9萬平方米，銷售均價約為每平方米24118元。

另外，首兩個月，綠城集團代建項目累計合同銷售金額約35億元，合同銷售面積約24萬平方米；2月綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目合同銷售金額約7億元，合同銷售面積約4萬平方米。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads