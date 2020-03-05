綠城中國(03900)公布，今年首兩個月合同銷售金額約66億元(人民幣．下同)，按年減少28.26%；其中歸屬於集團的權益金額約38億元，下跌19.15%；合同銷售面積約29萬平方米，減少6.45%。
單計2月，合約銷售金額約21億元，按年下跌64.41%；銷售面積約9萬平方米，銷售均價約為每平方米24118元。
另外，首兩個月，綠城集團代建項目累計合同銷售金額約35億元，合同銷售面積約24萬平方米；2月綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目合同銷售金額約7億元，合同銷售面積約4萬平方米。
綠城中國(03900)公布，今年首兩個月合同銷售金額約66億元(人民幣．下同)，按年減少28.26%；其中歸屬於集團的權益金額約38億元，下跌19.15%；合同銷售面積約29萬平方米，減少6.45%。
單計2月，合約銷售金額約21億元，按年下跌64.41%；銷售面積約9萬平方米，銷售均價約為每平方米24118元。
另外，首兩個月，綠城集團代建項目累計合同銷售金額約35億元，合同銷售面積約24萬平方米；2月綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目合同銷售金額約7億元，合同銷售面積約4萬平方米。
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