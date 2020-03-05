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今日 18:49 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】宅經濟勿漏即食麵

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宅經濟焦點都放在新經濟股上，個別舊經濟股其實受惠不少。

A股克明麵業(002661.SZ)3月3日發表業績預告。料首季預計實現淨利潤約8564萬元至1.1億元人民幣，按年增長40%至80%。

該公司指，疫情期間家庭消費需求旺盛，掛麵屬主食類家庭消費剛需品，至公告日，累計未發掛麵訂單數超出5萬噸，當中不含麵粉、即食麵及速拌面未發訂單。難怪其股價農曆年復市後亦一直上行。

事實上，春節期間京東平台的方便食品成交金額增長3.5倍，僅即食麵就售出1500萬包；淘寶方面，方便食品類自1月20日以來銷量增長10倍以上；蘇寧小店2月3日至6日即食麵銷量按月增342%。

本周一眾即食麵股表現有所提升，上月曾推介的統一(00220)升返8.6元水平，EJFQ FA+顯示預測市盈率21.2倍，比中位數低0.4個標準差，儲力破8.8元阻力；康師傅(00322)現時走勢更吸引，月初於50天線見支持，向15.48元進發，不過預測市盈率23.18倍，也升抵市場平均目標價，上行空間或有限。

小明星股日清食品(01475)方面，預測市盈率22.26倍，難得不算特別貴，不過上方蟹貨重，消化需時，吼50天線(6.44元)吸。

陳鎮強
信報高級分析員
[email protected]

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