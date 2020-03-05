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金澤培料港鐵2月客運量大減48%

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受到疫情衝擊，港人出門意願大減，港鐵(00066)行政總裁金澤培表示，2月未經確認的客運量大減48%，估計對經常性業務利潤在今年首兩個月的影響約13億元；今次業績並未對沙中線額外項目管理費13.7億元進行撥備，問到之後會否向港府追討，金澤培稱，會根據合約安排與政府商討，尋求解決方法，相信小股東對這個做法滿意。

港鐵去年經常性業務利潤按年大減44.8%至49.8億元，其中對社會影響的估算為23億元，當中包括約6億元的復修和更換費用，其餘為客運及租務的損失，車務及中國內地業務常務總監劉天成補充，23億元中有一半是對客運的影響。

金澤培表示，「鐵路加物業」的模式，可以分擔社會事件帶來的風險。去年港鐵物業發展利潤為55億元，基本業務利潤最終僅跌6.2%至105.6億元。

港鐵未來12個月計劃推出三項物業發展招標，包括日出康城第十三期、黃竹坑站第五期及第六期，合共提供約4050個住宅單位。物業總監鄧智輝表示，本港物業市場於今年首2個月受到疫情影響，交投淡靜，將視乎市場及標書準備進度推出項目，而香港對房屋需求大，對今年樓市審慎樂觀。

新商場「The LOHAS 康城」將於今年下半年開業，鄧智輝指出，受到疫情影響，招租進度緩慢，目前有逾一半面積已租出；至於4月會否繼續對商戶提供租務優惠，他稱目前談論言之尚早，將密切關注情況，並與商戶溝通。

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