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【北水手影】淨入增至62.3億 買騰訊建行 沽中興

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港股連跌兩日後，隔晚美股勁彈，港股全日也回升545點，重上十天線，成交有1326.3億元。

北水流入加快，由上日的11億元，大幅增加至62.3億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)為今日淨入多個股，全日有16.5億元淨買；美團(03690)則有5.83億元淨入；小米(01810)亦有1.5億元淨買。

硬件類的中芯(00981)則有2797萬元淨買；但中興(00763)卻有2.95億元淨沽，是今日最多淨走個股；瑞聲(02018)亦有1.51億元淨沽；舜宇(02382)則有1732萬元淨走。

建行(00939)有9.5億元淨買；工行(01398)亦有2.33億元淨入；太保(02601)則有7141萬元淨買。

另外，安踏(02020)有1.76億元淨入；中建材(03323)有5651萬元淨買；融創(01918)則有2070萬元淨入；中生製藥(01177)則有115萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、美團、工行、中生製藥、融創、太保、中芯、舜宇及小米。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中興、小米、美團、融創、安踏、中芯、舜宇、瑞聲及中建材。

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