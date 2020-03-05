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零售低迷，九倉置業(01997)去年下半年生意受明顯打擊，今年情況未見好轉，主席吳天海表示，2月肺炎疫情爆發後，本地零售商營業額出現明顯跌幅，九倉置業已作租金調整，但由於與租戶簽署保密協議，不便公開實際安排，亦不評論是否劃一減租；目前尚未取得旗下租戶2月份的營業數據。預期續租租金會受壓，疫情之下市況欠佳，新簽租約的租金有若干調整，跟隨大市浮動。

同時，旗下海港城內的3間酒店，生意與本地商業區的酒店相比出入不大，2月市場上大部分五星級酒店的入住率均低於10%，月度總收入比去年同期「可能跌咗得返5%、或不足5%的數字，非常嚴重情況」。

談及海港城出現部分沒有開業的舖位，吳天海強調，圍上圍板並不代表是空置，海港城按面積計出租率仍有90%以上；每年均有租約到期，或者出現退租或公司主動更換租客情況，今年及往後也不例外。

寫字樓方面，他表示，今年寫字樓空置率絕對有可能上升，視乎經濟活力，若經濟受打擊、租賃需求放緩，加上供應不停增加，寫字樓市場面對壓力，已預期今年旗下寫字樓收入會出現壓力。

談及後市，吳天海稱，以香港的吸引力，遊客生意會復甦，相信可重返以往水平甚至更高，而公司過往經歷兩三次低迷市況，租務策略行之有效，不會改變。他又稱，香港會有三個「可」，短期「可憐」，相信沒有人有異議；中期「可能」，疫情3個月或6個月後才平息，有不同可能性；長期「可愛」，相信只要能繼續維持方針，有實力可捱過，仍然有前景，「個人判斷，香港有排都未完」。

吳天海表明，維持分拆上市時承諾派息比率65%的指標，不想有「輸打贏要」情況，相信這是公平做法，不要誤導兩年多前上市時買入的投資者，而在可見的將來仍會維持派息比率65%，基礎盈利增加派息金額自然增加，反正亦然。

此外，吳天海不評論控股公司會德豐(00020)私有化，認為大股東股權變化，對九倉置業完全沒有直接影響，除非控股權出現轉變，公司日常營運及整體業務不變。