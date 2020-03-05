港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指急彈1173點，中港股市今日承接動能亦造好，恒指升至一周高位，成交增至逾1300億元。

恒指高開126點，開市後升幅曾縮至93點，見26315點全日低，及後發力彈升，上午最多升324點，中午升307點或1.2%，午後收復十天線(約26703)，曾飆583點，見26805點創一周高。恒指收報26767點，升545點或2.1%。大市今日上升股份比例66%，下跌股份比例34%。

國企指數報10728點，升206點或2%。

大市成交額1326.28億元，為2月28日以來新高。

即月期指收報26704點，升552點或2.11%，低水64點。

A股造好，滬指收市升1.99%；深成指升1.9%。

美國道指期貨最新跌300點，報26665。

藍籌股方面，友邦(01299)升3.5%；騰訊(00700)升3.1%；平保(02318)升2.4%；建行(00939)升1.9%；滙控(00005)連跌13個交易日後，回升0.9%；萬洲(00288)升4.2%。相反，中石化(00386)跌0.2%。

焦點板塊

內需股：今日表現突出，潤啤(00291)飆5.6%；青啤(00168)升6%；安踏(02020)升5.1%；李寧(02331)飆7.3%；海底撈(06862)升6.5%；同系頤海(01579)創新高，收市升7.7%；澳優(01717)升5.8%；周黑鴨(01458)升4.2%；蒙牛乳業(02319)升3.5%；統一(00220)升2.4%。

手機股：今日造好，瑞聲(02018)升半成；舜宇(02382)升2.8%；小米(01810)升1.2%；通達(00698)升3.9%；丘鈦(01478)升5.7%；信利(00732)今年首兩個月綜合營業淨額按年升0.6%，股價升3.9%；比亞迪電子(00285)升3.1%。行業消息方面，外電指蘋果門市iPhone換貨產品供應緊缺。

中資券商股：A股走高，內地券商股造好，中信建投(06066)升8.4%；東方證券(03958)升4.3%；國泰君安(02611)升3.8%；廣發(01776)漲3.8%；海通證券(06837)升3.5%；華泰(06886)升3.3%；信証(06030)升2.6%；中金公司(03908)升1.9%。

醫藥股：另一跑出板塊，中生製藥(01177)升4.8%；石藥(01093)升3.2%；翰森製藥(03692)創新高，收市升5.5%；錦欣生殖(01951)飆10.8%；康哲藥業(00867)升3.4%；復星醫藥(02196)升2%；中國中藥(00570)升2.7%。料去年多賺逾58%的藥明生物(02269)創新高，收市升1%；康德萊醫械(01501)飆8.4%。不過昨日創新高的康希諾生物(06185)急吐11.3%，集團正研發新型冠狀病毒疫苗，並通過承擔「新型冠狀病毒感染應急防治科技重大專項」獲得天津市科學技術局的支持。

5G概念股：政治局常務委員會上日召開會議，要求加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。5G股普遍先升後回，京信(02342)創逾8年高位，收市倒跌0.5%；中興(00763)倒跌1.5%；市前錄大手上板的鐵塔(00788)跌1%；摩比(00947)跌0.9%。另外，中通服(00552)升1.6%；昂納(00877)升1.9%。

焦點股份

中國飛機租賃(01848)：收市升6%。集團去年盈利8.96億元，按年增長10.77%，每股派末期息48仙。

東亞銀行(00023)：股價再飆升12.7%。花旗將其評級由「沽售」上調至「買入」，認為東亞的潛在目標不僅是出售小型子公司，還可能剝離香港或內地業務。集團早前公布，將全面檢討該行業務和資產組合，以確保與策略重點保持一致並增加股東價值，檢討計劃已獲對沖基金股東Elliott Management Corporation支持，Elliott將暫停對東亞的訴訟。

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