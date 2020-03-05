重要通告 港股直擊

東光化工(01702)發盈喜，預料截至去年底止全年純利按年增長不少於50%。

該公司2018年度同期盈利9763.8萬元(人民幣‧下同)，每股盈利16.1分。

東光化工解釋，預期盈利上升，主要由於毋須就預付增值稅計提撥備而令原材料成本下降，而2018年度同期計提有關撥備約5400萬元。

此外，升級新節能發電設施令電力成本下降。銷售成本下降的影響被收益減少部分抵消，因尿素及甲醇產品的平均售價下降。行政開支減少主要由於預付及其他應收款項的減值虧損減少。融資成本減少主要由於借貸水平普遍降低。