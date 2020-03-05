即巿股評 港股直擊

本輪環球小股災雖然暫時喘定，但勇猛減息不一定再係靈丹妙藥，尤其是港股超賣未算嚴重，反彈過後小心高追又被套，25989未肯定是疫情底，策略仍是以且戰且走，見好即收。

事實上，目前38隻即七成六藍籌是紅燈弱勢股，其中有34隻較兩星期前遭到分析員調低盈利預測，包括友邦(01299)、中移動(00941)及平保(02318)，股價反映了這個因素。友邦今日勁彈，且看能否一舉抽穿10天線，下星期業績的全年指引受關注。總言之，3月股市仍相當兇險，現在怕是請君入甕，轉身慢者最蝕底。

22隻在明日收市後納入恒生綜合指數，如無意外將會即時納入「港股通」北水範團。股份包括：周生生(00116)、四海(00120)、中手游(00302)、首長國際(00697)、天工國際(00826)、美東汽車(01268)、寶新金融(01282)、鷹普精密工業(01286)、JS環球生活(01691)、愛康醫療控(01789)、九興控股(01836)、維亞生物科技(01873)、富豪產業(01881)、易居企業(02048)、新力控股(02103)、心動公司(02400)、雅生活(03319)、維達(03331)、保利物業(06049)、盛業資本(06069)、滔搏(06110)及飛鶴(06186) 。

當中，過去20個交易日平均成交額多於5000萬有中手游、愛康醫療、心動、雅生活、維達、滔搏、保利物業及飛鶴，這些活躍股表現亦相對較好，不過勿因入港股通而作短炒。

另外，9隻獲5個或以上分析員給予投資評級，包括：維達、滔搏、雅生活、飛鶴、保利物業、周生生、美東、九興及易居，可多加留意之後北水買賣情況。

今早介紹的易居有走勢，料勢頭能量可改善。公司是中國最大的一手樓代理商，2018年7月市況較差的時間上市，招股價14.38元，當時引入了包括阿里旗下淘寶、恒地高層、華僑城、新加坡城市發展(CDL)為基石投資者。另外主要股東包括中國恒大、萬科、碧桂園，分別各持有12.3%的股份。另外，公司旗下大數據應用服務平台克而瑞(CRIC)提供統計數據，在行内極具權威，並受各大研究機構廣泛採納，收入保持穩定增長。

新型肺炎對2月份房地產銷售有明顯影響，不過第一季度本身就是房地產銷售的淡季，所以受影響將逐步減少，最近內房表現硬淨已說明這點。這段期間網上儲客，預計疫情結束後需求會逐步釋放，政策偏向寬鬆下，或出現一輪購房潮。

易居去年股價表現遜色，跟A股同業的我愛我家(000560.SZ)及深圳世聯行(002285.SZ)相似。易居去年上半年純利5.8億元人民幣，按年升近24%，不過較五成六的收入增長為低，另外公司的應收賬情況亦令人憂慮，擔心負經營現金流會惡化。然而始終恒大這些是大到不能倒的開發商，佣金一直拖下去的可能性不大，加上易居之後發了成本不算高的美元債。之後股價逐漸穩住，6.56元應是「疫情底」了。2020年預測PE不足7倍，息率逾四厘，輕資產下PB亦不高，初步上望8.3元，成交量密集區約8.9元阻力較大，該位仍較瑞銀目標價11.5明顯為低。

羅崇博 (杜比)