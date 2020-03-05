港股直擊 即巿股評

首控集團(01269)曾挫7.2%，見0.193元創新低，現跌5.8%，成交額3240萬元。

集團公布，接獲Champion Sense Global Limited的法律代表發出的法定要求償債書，要求償付8.23億元，即可換股債券的本金額連同其應計利息。

法定要求償債書乃根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第178條發出。倘本公司未能於3週內就法定要求償債書作出回應，本公司或會遭頒佈清盤令。

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