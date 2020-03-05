即巿股評 港股直擊

隔晚美股急升，道指更創有史以嚟第二大單日點數升幅，原因係民主黨嘅超級星期二總統初選，溫和派拜登報捷，同之前強硬派桑德斯比較，華爾街顯然較為接受溫和派，希望市場更穩定。

外圍大反彈，港股唔跟足都要畀面升一升，恒指高開126點後，升幅曾收窄至93點，見半日低位26315點。其後A股愈升愈有，港股亦重拾上升動力，半日最多升324點，見半日高位26546點，暫未能收復10日線(26595點)。中午恒指報收26529點，升307點；國指則升111點，半日報收10633點。

藍籌重磅股個別發展，但早兩日表現較弱嘅友邦(01299)半日升2.3%，暫時升至接近10日線77元，如果能夠收復10日線，並重上78元，方能扭轉弱勢。至於跌咗13個交易日嘅大笨象(00005)，今日終止跌，彈番0.7%咁大把，不過連52元都上唔番，唔補番52.55元個裂口，大笨象都係瓜多過菜。再睇埋其他權重股，平保(02318)半日升2.4%，騰訊(00700)則重上400元，但20日線則尚未收復。建行(00939)跟工行(01398)則一升一跌，北水呢幾日買建行都買得幾落力，擺明係有無形之手維穩。

手設股早兩日總算定落嚟，今日隨大市反彈，舜宇(02382)跟瑞聲(02018)半日分別彈2.1%及4.5%，其他手機股及手設股普遍回升。雖然市場擔心供應鏈斷裂，不過內地工廠已逐步復工，一切將會回復正常。對於呢個板塊，阿Man唔係睇得太淡，始炵今年係升級5G手機嘅換機潮，尤其5G手機對鏡頭模組需求龐大，生產鏡頭嘅舜宇，黑暗過終會見黎明，只要股價唔跌穿120元，問題都唔大。

5G概念股就先升後回，唔知同中國鐵塔(00788)今日有大手上板有關，可能市場擔心5G概念股炒得高，就會趁機抽水集資，除咗中通服(00552)跟昂納(00877)仍保持半日上升，其他都先升後回倒跌。

醫藥股保持強勢，一對藍籌醫藥孖寶中生製藥(01177)同石藥(01093)齊齊升逾3%。阿Man睇好遲早入藍籌嘅翰森製藥(03692)則創上市新高，半日升6%。其他醫藥股普遍向上。

所謂物極必反，東亞銀行(00023)之前一沉百踩，不過集團較早前公布將全面檢討該行業務和資產組合，而其中一個主要股東Elliott Management Corporation表示支持，並將暫停對東亞嘅訴訟。市場憧憬東亞或剥離香港或內地業務，公司股價連續兩日急升。不過阿Man就唔建議再追貨，股價已升近50周線，呢啲位已經有阻力。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)