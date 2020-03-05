港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指反彈1173點，中港股市走高，恒指回升至一周高位。

恒指高開126點，開市後升幅曾縮至93點，見26315點半日低，及後發力彈升，最多升324點，見26546點創一周高。恒指中午收報26529點，升307點或1.2%，大市成交額631.26億元。

國企指數報10633點，升111或1.1%。

滬指升1.4%；深成指升1.12%。

美國道指期貨最新跌228點，報26737。

藍籌股方面，友邦(01299)升2.3%；騰訊(00700)升1.7%；平保(02318)升2.4%；建行(00939)升0.5%；滙控(00005)連跌13個交易日後，半日回升0.7%；萬洲(00288)升5.1%，為表現最好藍籌。相反，工行(01398)跌0.4%；中行(03988)跌0.3%。

焦點板塊

手機股：今早造好，瑞聲(02018)升4.5%；舜宇(02382)升2.1%；小米(01810)升1.2%；通達(00698)升3.9%；丘鈦(01478)升3.2%；信利(00732)今年首兩個月綜合營業淨額按年升0.6%，股價升3.9%；比亞迪電子(00285)升1.8%。行業消息方面，外電指蘋果門市iPhone換貨產品供應緊缺。

5G概念股：政治局常務委員會上日召開會議，要求加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要註重調動民間投資積極性。5G股普遍先升後回，京信(02342)創逾8年高位，半日倒跌0.8%；中興(00763)倒跌2.1%；市前錄大手上板的鐵塔(00788)跌1%；摩比(00947)跌1.8%。另外，中通服(00552)升2.8%；昂納(00877)升1.2%。

醫藥股：另一跑出板塊，中生製藥(01177)升3.4%；石藥(01093)升3.2%；翰森製藥(03692)創新高，半日升6%；康哲藥業(00867)升3.6%；復星醫藥(02196)升1.5%；中國中藥(00570)升3.4%。料去年多賺逾58%的藥明生物(02269)創新高，半日升0.8%。不過昨日創新高的康希諾生物(06185)急吐9.6%，集團正研發新型冠狀病毒疫苗，並通過承擔「新型冠狀病毒感染應急防治科技重大專項」獲得天津市科學技術局的支持。

焦點股份

中國飛機租賃(01848)：半日升6.2%。集團去年盈利8.96億元，按年增長10.77%，每股派末期息48仙。

東亞銀行(00023)：半日再升14.2%。花旗將其評級由「沽售」上調至「買入」，認為東亞的潛在目標不僅是出售小型子公司，還可能剝離香港或內地業務。集團早前公布，將全面檢討該行業務和資產組合，以確保與策略重點保持一致並增加股東價值，檢討計劃已獲對沖基金股東Elliott Management Corporation支持，Elliott將暫停對東亞的訴訟。

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