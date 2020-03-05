港股直擊 即巿股評

噚日個市的確難玩，大家都望住恒指喺噚日朝早微升後快速向下，等到大約11點10分至12點，恒指5鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買之後，將恒指熊(53641)落場，按呢段時間(53641)高低位做過$0.072/$0.058計，平均買入價為$0.065。

諗住條SlowSTC(14,3)上到超買之後點都會鐘擺再向下行多一轉。誰不知要捱過SlowSTC(14,3)見「雙頂」之先到有，大約係1點40分至1點45分，係呀，就只係得呢5分鐘時間，見SlowSTC(14,3)落返去超賣，但可惜嘅係恒指點數上都仍然係得嗰幾十數變動，錯過咗呢個一個超賣嘅話，諗住希望喺收市前會有多一次鐘擺出現，但可惜由1點50分至2點35分呢段時間，不論係恒指定5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)，上又上唔到，落又唔落得多，仲有啲背馳出現添，勢色不對之下，喺呢個鐘數將(53641)放走嘅話，都應該會幾格/打個和。

正常諗緊「個市做咩呢？」之時，美期升咗成300幾點，推高恒指喺尾場倒升逾80點，點數真心唔係大，但嗰種升同跌之間彈出彈入，坦白講如果佢真係一個人嘅話，晨早就已經兜巴星咗佢；又咁講，或者好彩一早識得放手，唔好喺輪證上糾纏落去。見到噚晚美股又反彈，今朝睇新聞見美股噚晚埋單倒升過千點，再三提醒自己唔喺輪證上糾纏係啱架，那怕最後只係得一百幾十落袋(或者輸個手續費)。

今朝坐晏咗一班巴士返嚟，可能落雨掛，喺巴士上見到恒指只係升120幾點開市；到9點45分時幫同事Ken買兒童口罩，失敗；10點正再嚟過，600個籌就更係不消兩三分鐘全數被登記啦，兩次都唔成功。再到依家10點15分，恒指做緊26328點，升106點，高位暫見26465點，日線圖上暫呈「倒T星」。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，熊證出現兩層新增街貨，分別為26700至26799點，同26600至26699點，分別有109同297張期指。重貨區就位處於第三層熊證，即26800至26899點，呢度有相當於1721張期指。

至於牛證最貼價仍然都係26000至26099點，呢度有125張期指；而重貨區都仲係25900至25999點，雖然當中有128張期指走咗，但總數都仲有2181張期指喺度，而再落多一層嘅25800至25899點，都仲有1508張期指駐守，非常養眼。

計計牛熊中間位，即(26600+26099)/2=26349.5點；依家10點21分，恒指報26361點，哦，唔怪之得恒指唔多郁啦，又企喺牛熊街貨中間，明晒，可以專心繼續幫同事排兒童口罩。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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