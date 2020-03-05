港股直擊 即巿股評

拜登在民主黨初選中獲重要勝利，加上憧憬聯儲局進一步減息，美股前晚大跌785點後，隔晚勁彈過千點，ADR預計港股有望高開過百點。

道指高開466點後，加上ADP數據好過預期，美股進一步抽高，最多飆1184點，收復兩萬七關，收市升1173點或4.53%，報27090點。標指升4.22%，收報3130點。納指攀高3.85%，收報9018點。

醫療保險股UnitedHealth股價大漲10.72%，為表現最強的道指成分股，美國運通抽高7.12%，Visa都進賬4.61%。蘋果公司升4.6%。ZOOM(ZM)收市微跌0.6%，收市後公布上季收入升78%，每股盈利(NON-GAAP)15美仙，比市場估計的7美仙勁，但盤後跌幅擴至7%。

ADP最新報告顯示，美國私營企業在2月增加了18.3萬個職位，高於市場預期的15.5萬個。有分析指疫情影響尚未反映到經濟數據上。

美國聯邦儲備局周三發表俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，明確指出新冠肺炎疫情對美國經濟構成負面影響，旅行和旅遊業以及製造業供應鏈，受到的干擾最明顯。

聯儲局緊急減息，引起投資者對經濟前景急劇惡化的憂慮，美國10年期債息有史以來首次跌穿1厘，不過周三尾段重上1厘，報1.1132厘。

市場憧憬油組減產，推動紐約期油早段升2.6%，但沙地阿拉伯據報未能說服俄羅斯額外減產，收市倒跌0.9%，報46.78美元；布蘭特期油也跌1.4%，每桶收報51.13美元。

全球股市周三扳升，避險情緒降溫，國際金價輕微下滑。紐約4月期金收市跌1.4美元或0.09%，每盎斯報1643美元。該款期金曾升至1654.30美元。5月期銀收市升5.8美仙或0.3%，每盎斯報17.246美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報51.65元，微升0.3元；騰訊(00700)ADR收報398.17元，升4.17元；阿里巴巴(09988)ADR收報205.92元，升3.72元；國壽(02628)ADR收報18.25元，升0.07元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報10.86元，跌0.04元；中石油(00857)ADR收報3.07元，升0.03元；中石化(00386)ADR收報4.05元，升0.03元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.33元，升0.93元；聯通(00762)ADR收報6.25元，升0.07元；中電信(00728)ADR收報2.99元，微升0.04元。

ADR港股比例指數報26397，較周三恒指收市升175點或0.66%。

焦點股份

創科(00669)：上年股東應佔溢利6.149億元美元，按年上升11.3%。每股盈利33.67美仙。末期股息7.46美仙(58港仙)。期內營業額76.67億元美元，按年增加9.2%。

周大福(01929)：截至2月29日止兩個月，港澳零售值下跌60%，同店銷售下跌59%；內地零售值減少42%，同店銷售跌49%。

IGG(00799)：去年盈利1.65億元美元，按年下跌12.89%，每股盈利13.19美仙，派第二次中期息17.6港仙。

德昌電機(00179)：受新型冠狀病毒疫情影響，預測於截至3月底止第四財季的營業額，將較1月初之預測低約6000萬至8000萬元美元，本財政年度下半年之營業額，預期將較上半年低2%至3%。全年營業額預期約31億元美元。未計入滙率變動，較上一財年減少約3%至4%。

業績：港鐵(00066)、九倉置業(01997)及理文造紙(02314)將於今日公布業績。