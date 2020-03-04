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D2 Place再向租戶提供租金寬減措施

羅氏集團旗下D2 Place繼去年社會事件期間寬減租金後，今年在新型冠狀病毒疫情的影響下，於上月暫停所有周末市集，並為各商場租戶提供部分租金寬減。

踏入3月，羅氏集團決定再次向D2 Place租戶提供租金寬減措施，按個別商戶的業務性質和情況加大寬減程度，藉此減輕小商戶的經營壓力。

同時，周末市集亦將於3月中下旬重開，商場將於市集入口處為所有檔主和顧客量度體溫，所有活動參與人士必須配戴口罩。

商場負責人表示，有多個新租戶剛加盟D2 Place，預計未來一至兩個月內將完成裝修並開業。

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