港股直擊 即巿股評

港股連跌兩日，恒指高開36點，報26321，之後升勢不保，曾倒挫246點，低見26038點，不過兩萬六附近有支持，大市止跌回升，午後更一度升87點，高見26372，但尾市沽盤再現，最終恒指收報26222點，跌62點或0.24%。

北水淨流入降至11.26億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續吸內銀，建行(00939)有5.97億元淨入；工行(01398)有2.03億元淨入。另外，內險平保(02318)有1.07億元淨流入。

多隻科技股流出，騰訊(00700)有3.18億元淨走；中興通訊(00763)有2.17億元淨走；美團(03690)有1.61億元淨走；新東方在線(01797)有843萬元淨走；中芯(00981)有約1億元淨走；金山軟件(03888)有3967萬元淨走。

相反，小米(01810)有1.25億元淨入。

其他藍籌股方面，友邦保險(01299)有1.84億元淨走；吉利(00175)有3958萬元淨入。

另外，贛鋒鋰業(01772)有3592萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、融創、騰訊、中芯、工行、小米、平保、友邦、吉利及金山軟件。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中興、融創、中芯、小米、騰訊、美團、新東方在、建行、金山軟件及贛鋒鋰業。