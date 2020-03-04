港股直擊 即巿股評

聯儲局突減息半厘，但市場擔心新肺炎疫情在美國擴散，隔晚美股道指仍大跌785點，雖然亞洲股市喘穩，恒指仍連跌兩日，累跌69點或0.26%，國指則跑贏恒指，全日反覆造好收市。

恒指高開36點，報26321，之後升勢不保，曾倒挫246點，低見26038點，不過兩萬六附近有支持，大市止跌回升，午後更一度升87點，高見26372，但尾市沽盤再現，最終恒指收報26222點，跌62點或0.24%，國企指數收造10521，升36點或0.35%，大市成交額1109.75億元。

整體大市上升比率45%，下跌比率55%。

即月期指跌159點或0.6%，報26152，低水70點，成交16萬張。

藍籌股大致走弱。中移動(00941)升1.2%；舜宇(02382)升0.8%；創科(00669)收市後公布全年業績，收市升1.4%；但重磅的建行(00939)跌0.6%；友邦(01299)下滑0.6%；上日被美銀降目標價的「三桶油」，當中中石油(00857)跌1.6%；中海油(00883)降1.4%；中石化(00386)降0.7%。

聯儲局昨晚緊急宣布減息0.5厘，把聯邦基金利率目標範圍從1.5厘至1.75厘，降至1厘至1.25厘，以應付新冠肺炎對經濟構成的潛在影響，是2008年金融海嘯以來首次在議息會議之外，作出緊急減息行動。

不過，道指期貨反彈，最新造26349，飆472點或1.82%，標指及納指期貨現分別升1.75%和1.84%。

焦點板塊

銀行股：擔心息差收窄，加上花旗降多隻本地銀行股目標價及評級，相關股份捱沽。滙控(00005)盤中創逾三年低，收挫2.2%，更錄四連跌；遭花旗將評級由「買入」劈至「沽售」的恒生(00011)，收挫4%，為表現最曳藍籌；中銀香港(02388)跌2.4%；渣打(02888)除息，收挫3.3%。唯獨東亞(00023)升5.5%，因集團稱策略性檢討業務，同時對沖基金Elliott表示暫停向東亞訴訟程序。

地產收租股：美國突劈息，部分地產收租股逆市走高。新地(00016)升1.7%；新世界(00017)漲0.5%；恒地(00012)升0.6%；太古地產(01972)走高0.4%；其母太古A(00019)漲1.5%；恒隆地產(00101)升0.7%；領展(00823)更是升幅最大藍籌，全日升3.1%。

內房股：美滙急挫，人民幣離岸價今早大升逾200點子，內房股普遍跑贏大市。中海外(00688)升1.8%；碧桂園(02007)升1.9%；潤地(01109)升3%；萬科(02202)升3.1%；融創(01918)揚4.4%；恒大(03333)升1%。此外，龍湖(00960)和龍光(03380)創新高，收市分別揚4.3%和5.3%。

金礦股：美滙下挫亦帶挈金價走高，亞洲時段一度升穿1650美元，金礦股造好。招金(01818)升2.3%；山東黃金(01787)升0.8%；紫金(02899)升1.1%；中國黃金(02099)升4.4%；SPDR金ETF(02840)升2.1%。

焦點股份

粵海投資(00270)：股價再升4.7%，為升幅最大國指成分股。集團昨日獲花旗把評級從「中性」升至「買入」，目標價維持16.8元。

京信通信(02342)：全日再升6.7%，就早前發出的盈喜作出補充，預期全年盈利不少於1.4億元， 而2018年虧損約1.71億元。

香港電視(01137)：全日升4.6%，旗下網購平台HKTVmall，2月訂單總商品交易額4.82億元，按年飆升1.69倍，按月增42.6%。