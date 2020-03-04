即巿股評 港股直擊

市場憂慮新型肺炎疫情將令全球GDP增長放縵至金融海嘯以來最低，雖然美聯儲緊急減息，但亦正正反映情況嚴峻，記得2018年第三季美國債息曲線出現局部倒掛，當時權威分析指出大約一年半至兩年過後出現衰退機會增加。無論如果，本輪環球小股災仍未穩定，減息未足以令股市見底，尤其是港股超賣未算嚴重，25989隨時失守，下試100月線(目前約24395)及去年8月15日低位24899。

總言之，3月股市相當兇險，重磅藍籌及行業龍頭業績及指引如令市場失望，可能會令盈測再被下調，恒指市盈率未夠低殘。

波動市不殘不買，看準機會博短期鐘擺，近期特別指出領展(00823)罕有嚴重超賣，收回價66元的領展牛證(52853)，今日最高見0.093元，較介紹時的0.07元高出近三成三，最新報0.089元，弱勢股用槓桿博反彈要見好即收。

滙控(00005)是目前最超賣藍籌，調整除息因素，14天RSI今日一度跌至20附近，正股低見50.8元，最新跌1.7%報51.86元，沽空持續活躍。估值已屆吸引水平，息率7.7厘。條款合適的滙控牛證選擇少，可留意(53789)，收回價46元，今年9月3日到期，現報0.063元，跌12.5%，明天(周四)若正股再跌，可下第一注。

羅崇博 (杜比)