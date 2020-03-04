熱門：

今日 14:08 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】佳兆業美好曾飆逾7% 料去年盈利大升近兩倍

放大圖片

佳兆業美好(02168)料去年盈利飆1.9倍，股價應聲造好，最高見過31.5元，彈升7.5%，新造30.3元，仍升3.4%，成交金額3320萬元。

集團發盈喜，料去年盈利飆1.9倍，因在管物業的建築面積增加、提供的交付前及顧問服務量增加使收益增長、社區增值服務的收益增長。此外，期內並無產生2018年所產生的非經常性上市開支約3020萬元，以及因稅務優惠而獲退回2018年就宣派特別股息所產生所得稅約1100萬元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads