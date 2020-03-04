港股直擊 即巿股評

佳兆業美好(02168)料去年盈利飆1.9倍，股價應聲造好，最高見過31.5元，彈升7.5%，新造30.3元，仍升3.4%，成交金額3320萬元。

集團發盈喜，料去年盈利飆1.9倍，因在管物業的建築面積增加、提供的交付前及顧問服務量增加使收益增長、社區增值服務的收益增長。此外，期內並無產生2018年所產生的非經常性上市開支約3020萬元，以及因稅務優惠而獲退回2018年就宣派特別股息所產生所得稅約1100萬元。

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