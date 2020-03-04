即巿股評 港股直擊

隔晚鮑爺忽然召開記招宣布提早減息，仲一減就減半厘，連月中18及19日嘅聯儲局議息會議都等唔切，急到好似世界末日咁款。美股就因此大坐過山車，宣布未幾耐美股由跌轉升，可惜跟住成晚都向下震盪。雖然鮑爺已提早減息，但侵侵仍然唔多滿意，話減息幅度唔夠，仲要唔係由美國帶頭減落嚟，繼續向聯儲局詐型。

好老實阿Man真係唔明美國為乜減息減得咁急，對上一次聯儲局喺議息會議以外時間突發減息係2008年金融海嘯，由於出現系統性風險，當機立斷提早減息無可厚非。只不過今次就係為咗對應疫情，以防經濟下滑。係就係減息最好預防勝於補鑊，而武漢肺炎剛喺美國開始爆發，為防經濟下滑要採取較寬鬆貨幣政策唔係問題，問題係過往聯儲局都傾向先出口術，再睇實際情況發展去決定息率變動，一直處於主導市場地位。但自從侵侵成為總統之後，聯儲局嘅獨立性一再受質疑，而鮑爺就十足十侵侵嘅傀儡一樣，畀佢兇多兩下就聽晒總統話，咁搞法又難怪聯儲局已經唔可以再用口術嚟調控市場。

美股隔晚表現話畀大家知，減息唔再係令股市必然向上嘅靈丹妙藥，又或者咁講，華爾街對侵侵屢次出口術干預市場可能已極度反感，你老人家想個市透過減息回升，華爾街班大哥就偏要同侵侵對著幹，減息後仍要向市場踩多一腳。

至於港股隔夜期跟ADR晚亦隨美股走軟，不都今日則表現反覆，而二萬六點支持力度唔弱，去到呢個水平又嚟個V彈，令港股半日倒升。恒指高開36點後，一度跌246點，見26038點半日低位。二萬六關守住拗腰回升，半日最多升50點，見26335點半日高位。恒指中午報收26317點，升32點；國指則升64點，報10549點，跑贏大市。

美國減息香港無奈跟一跟，本地及國際銀行股喺息差收窄憂慮下捱沽，大笨象(00005)創三年半新低，盤中見50.8元，跌至50元邊沿，半日跌1.2%。行山銀行(00011) 仲大鑊，半日跌3.2%，呢鑊跑埋山就差不多。中銀香港(02388)跟渣打(02888)則齊齊跌逾2%。不過內銀股就無乜大礙，半日普遍除大市先跌後回升。

美國突然減息令美匯指數急挫，人仔今早勁升逾200個點子，對人民幣走勢敏感嘅內房股全線做好，閒閒地升2%以上。金價亦因為美匯下跌而高走，今早喺亞洲時段一度升穿1650美元，阿Man就一直睇好金價，能企穩1550美元必見1650至1700美元，金礦股可以逢回吐吸納，今年金價都係睇高一線。

睇個樣港股暫時有望守住26000關，搞完一輪都係離唔開空間移動，暫時移動區間為25800至26800點，能夠重上26700點，即10日線之上靠穩，港股方有本事擺脫短線弱勢，否則呢一段上落市可能有排玩。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)