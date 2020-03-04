港股直擊 即巿股評

美聯儲局緊急減息，市場憂經濟前景，隔晚美股道指挫785點。港股曾下試兩萬六後，受惠人民幣走高，大市拗腰回升。

恒指高開36點，甫開曾升41點，之後受壓，曾倒挫246點，見26038點半日低，於兩萬六關口上方見支持，拗腰倒升，曾升50點，見26335點半日高。恒指中午收報26317點，升32點或0.1%，大市成交額581.66億元。

國企指數報10549點，升64點或0.6%。

藍籌內銀股撐市，建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.2%；中行(03988)升1%。另外，受惠美減息，收租股領展(00823)彈升3.4%。相反，瑞聲(02018)跌2.8%；金沙中國(01928)跌1.5%。

焦點板塊

銀行股：憂息差收窄，本地及外資銀行跑輸，滙控(00005)創逾三年半低，半日挫1.2%；恒生(00011)創逾三年低，半日挫3.2%；中銀(02388)跌2.3%；渣打(02888)除息，半日挫2.7%。唯獨東亞(00023)升2%，因集團稱策略性檢討業務，同時對沖基金Elliott表示暫停向東亞訴訟程序。

內房股，聯儲局減息，美滙急挫，人民幣離岸價今早大升逾200點子，內房股普遍跑贏大市。中海外(00688)升3.4%；碧桂園(02007)升2.4%；潤地(01109)升2.7%；萬科(02202)升3.3%；融創(01918)升4.4%；恒大(03333)升1.8%。此外，龍湖(00960) 和龍光(03380)創新高，半日分別飆6.2%和5%。

金礦股：美滙下挫帶挈金價走高，亞洲時段一度升穿1650美元，金礦股造好。招金(01818)升3.1%；山東黃金(01787)升3%；紫金(02899)升1.7%；SPDR金ETF(02840)升2.7%。

焦點股份

平安好醫生(01833)：半日挫1.8%，成交額達14.55億元。集團市前錄兩手共1500萬股成交，每股作價73.48元，涉11.02億元。

粵海投資(00270)：股價再升4%。集團昨日獲花旗把評級從「中性」升至「買入」，目標價維持16.8元。

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