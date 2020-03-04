港股直擊 即巿股評

莫講話噚日恒指反彈fake到唔少人(最終倒跌收場)，就連噚晚美聯儲失心瘋話減息都fake到唔少人。本身市場都已經有唔少人喺度估緊阿爺時出手救市，全球央行又幾時先肯減息，噚日下午澳洲就宣布減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間降至1厘至1.25厘，大家對放水或救市嘅憧憬信心大增。

及至噚晚美國話減息啦，我喺一個專講投資嘅whatsapp group入面見到有人留言話今年恒指有望上34000點，坦白講連我初初都有一刻覺得恒指今日會做好，但反轉頭諗，呢幾日美股chok到嘔但港股就好似無事發生過；再加上明明17號同18號就議息啦，鮑威爾咩事咁急要減息？如按當局解釋所指「以應對冠狀病毒衝擊」嘅話，其實都唔爭在嗰個零兩個禮拜呀，唔通有人「行」住鮑威爾條頸，再同佢講：減息呀！依家！即刻！咁做反而令人心生疑，道指噚晚跌785點已經反映咗呢點。(BTW，邊個話減息個市一定升？依家累埋噚日隻滙豐牛(52665)添呀！)

依家9點53分，恒指今朝升36點，開市報26321點，其後都唔知個市係真心無力定係唔想升，依家倒跌125點，做緊26159點，暫時未有牛熊街貨傷亡報告。

再睇恒指牛熊證街貨圖，牛證最貼價層26000至26099點只有81張期指，按截至10點3分止，恒指最低見26078點計，呢層其實都真係可以不理；再向下行多200點，即25900至25999點，同埋25800至25899點，分別有相當於2309同1460張期指。至於熊證最貼價層26800至26899點都有相當於1311張期指。

按恒指目前情況，被美聯儲忽然減息嚇親事少，搵位博殺兩層夾埋有3769張期指事大，恒指熊(53641)，收回價26697點，同現價有近450點差距，同一收回價中槓桿最高，吼5分鐘圖見超買時落場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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