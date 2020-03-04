即巿股評 港股直擊

在美國民主黨「超級星期二」總統初選舉行前，美股先來個「超級星期一」，三大指數分別爆升約5%，惟亞洲股市未見受「感染」，內地A股表現算是相對理想，上證指數3000點關雖得而復失，收報2992點，仍有0.74%進賬。

內地受新冠肺炎疫情打擊，首季經濟岌岌可危，中央正積極加大基建投資，期望第二季或下半年能夠V形反彈，力保達到「十三五」的增長目標。然而，從中國經濟結構分析，即使人行大開水喉，推動經濟的效用也有限，可能呈「L」形橫行。

中國經濟向來由出口、投資、消費(內需)「三頭馬車」拉動，這次疫情損害有多嚴重及復甦進度如何，可從「三馬」說起。

近年外貿對拉動中國經濟的重要性大不如前，按支出法計算，踏入2000年以來，淨出口對GDP增幅的貢獻已低於20%，有時更錄得倒退變成「拖後腿」。在中美達成第一階段貿易協議後，刺激出口措施像補貼等難再實行，何況外部環境未見改善，疫情又令供應鏈受重創未知何時能完全恢復，中央的「招數」只能依賴消費與投資。

中國由「世界工廠」逐步升級為「環球消費者」，是著名品牌以至房地產的「大主顧」，惟數據顯示，本土零售銷售按年增速於2011年開始拾級而下，儘管去年減稅降費涉2萬億元人民幣，也無助扭轉跌勢，當中自然是受到中美貿易戰和整體增長放緩的影響，但往績證明以政策鼓勵民眾消費「撐經濟」的作用肯定不及擴大基建投資。

在2008年金融海嘯前，消費和投資分別貢獻GDP增長率的45%與44%，隨着中央推出4萬億元人民幣計劃應對外圍需求銳減，投資佔GDP增長的比重在2009年急速提升至超過八成，反映推動基建等固定資產投資，刺激效果可謂立竿見影。事實上，投資確是政策上最易管控的「馬車」，因此早前中央特別敦促基建項目趕快復工，而且是不限於路橋的新基建，諸如5G、智能電網、數據中心、工業互聯網等，更被視為未來增長主力，屬本輪穩經濟的重要推手，這亦解釋了覆蓋大量新基建概念公司的深圳創業板指數，何以在春節後能顯著跑贏大市。

值得留意的是，投資加碼需要債務擴張，意味「去槓桿」暫告一段落，但寬鬆貨幣措施效用正在降低。附【圖】所見，2008年中國M2對GDP比率不足1.5倍，相當於推動1元產值的增長，需要增加的債務少於1.5元；2019年該比率已升至兩倍，即2元債務才可令產值多1元，換句話說，就算中央肯放水，GDP反彈力度料遜往昔。

總括而言，中國的出口及內需前景未許樂觀，「三頭馬車」之中只有投資能明顯提速，惟按2019年投資佔GDP升幅比例約31%來看，相信難以帶動整體增長呈現V彈，僅僅擺脫衰退則機會較高，中國經濟短期內或處「L」形橫行狀態。

信報投資研究部

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