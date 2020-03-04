港股直擊 即巿股評

美國聯儲局緊急減息半厘，不過暫時市場認為未足以抵禦疫情對經濟打擊甚至衰退憂慮，美股波動，港股預託證券(ADR)預示今早或低開逾二百點，再度下試二萬六關。

隔晚美股早段在聯儲局宣布緊急減息半厘後，最多升超過300點，收市全線下跌近3%。道指最多跌997點，低見25706點；全日高低波幅1378點，收報25917點，跌785點或2.94%；納指9000點得而復失，收報8684點，跌268點或2.99%。蘋果跌逾3%，Facebook挫逾半成。標普500指數收報3003點，跌86點或2.81%。美國財長努欽表示，會考慮一切可行措施支持經濟，但不會暫緩對中國實施的關稅，都利淡美股氣氛，引發投資者沽盤湧現。

聯儲局發表聲明，指美國經濟基本面仍然強勁，但疫情對經濟活動構成不斷演變的風險。聯儲局正密切注視事態發展及對經濟前景的影響，並將利用政策工具，採取適當行動，以支持美國經濟。多次要求聯儲局減息的美國總統特朗普，認為今次減息半厘未夠，他說，聯儲局應該進一步放寬貨幣政策，與其他國家及地區看齊。

七國集團財長及央行行長表示，他們將使用一切適當的政策工具，及時和有效的措施，防範新型冠狀病毒疫情的風險，並達致強勁及可持續的經濟增長，但無呼籲政府增加支出或央行協調減息。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報50.62元，低1.93元；騰訊(00700)ADR收報389.99元，低4.01元；國壽(02628)ADR收報18.12元，低0.14元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報10.82元，低0.24元；中石油(00857)ADR收報3.06元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.02元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報60.78元，高0.08元；聯通(00762)ADR收報6.22元，高0.03元； 中電信(00728)ADR收報2.93元，低0.01元。

ADR港股比例指數報26081，較周二恒指收市低203點或0.78%。恒指收報26284點，跌6點。短期支持為2月28日低位25989。

焦點板塊

黃金股：受聯儲會緊急減息50基點影響，黃金價格取得8年多來最大兩日升幅，留意黃金相關股今日表現。

焦點股份

京信通信(02342)：就早前發出的盈喜，作出補充，預期全年盈利不少於1.4億元， 而2018年虧損約1.71億元。

平保(02318)：公布昨日在上海交易所回購626.28萬股A股，每股作價79.27至79.99元人民幣，涉資近5億元人民幣。

香港電視(01137)：公布二月份訂單總商品交易額達到4.82億元，按年上升1.7倍，按月亦上升42.6%。平均訂單值510元，按年下跌2.5%，按月就上升4.5%。

富力地產(02777)：公布2月份合約銷售金額為25億元人民幣，按年跌58.68%。

創科實業(00669)：今日公布全年業績。