上周剛剛經歷了一場小型股災,創2008年10月金融海嘯以來最差表現的美股,前天「報復式」反彈,道指、標普500指數、納指分別錄得高達1293.96點(5.09%)、136.01點(4.6%)、384.8點(4.49%)的升幅收市。

美股三大指數急升,顯然是聯儲局主席鮑威爾上周五的聲明表示,如果新冠肺炎疫情影響經濟前景,局方會採取行動支持經濟的言論持續發揮作用。鮑威爾拋出這顆「定心丸」,相信美股主要指數上星期五的intraday低位已mark了短期底,直到下周三(18日)FOMC會後公布議息決定前仍會有支持。

根據市場普遍採用的定義,大市從高峰回落幅度超過10%,代表進入調整區或階段,跌逾20%就確認「牛轉熊」;而上周五的道指、標指、納指一度由2月中旬先後創下的歷史新高,分別急插16.5%、15.8%、16%,從「陰謀論」角度看,不說即將進入選戰的總統特朗普,就是鮑威爾也不希望美股在他首屆聯儲局主席任內步入熊市,才會適時「出口術」維持華爾街秩序。

話說回來,已踏入第11年牛市的美股,藉着新冠肺炎疫情的突發事件進行一次深度調整,也未嘗不是好事。股神畢非德(Warren Buffett)較早前接受美國財經頻道CNBC訪問表示,新冠肺炎疫情擴散是「可怕的東西」(scary stuff),但他不會因為疫情的威脅就沽出股票,投資者不要將每日的頭條新聞來預測大市的長期表現(investors cannot predict the market’s long-term performance by looking at the daily headlines)。股神表明,強勁的美國經濟由於股市遭拋售而較半年前稍稍轉弱,他現今肯定更加傾向(certainly be more inclined)入市買貨。

所謂「他人貪婪我恐懼,他人恐懼我貪婪」(Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful,畢非德其中一句投資智慧名言),在美股主要指數氣勢如虹多次創出歷史新高的環境中,股神旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)已最少有兩年沒有什麼「大動作」,他現在表示有意出手,莫不是反映股神已經「驚過了」?

講返港股,隔晚美股全線大幅造好,周二恒指高開128點,迅即衝上26527點高位後,下午曾倒跌至26233水平,收報26284,微跌6點或0.03%。

周一本欄指出:EJFQ的「詳細行業上升動力統計圖」顯示,上星期每天有超過70個行業的上升動力高於5日之前,反映整體大市的上升動力已明顯改善;又提到「把EJFQ的TrendWatch調校到1.5個標準差會發現,上周五恒指裂口跌穿TrendWatch上升通道底收市,是過去半年僅見的技術超賣」,老徐因此不擔心27200點的long call盤「坐艇」,反而吼機會食胡或透過short put加注長倉。老徐昨天開市不久就沽26200點期指put,收601點期權金,一方面是上述兩個指標形勢並沒有改變,一方面利用short put去補償long call的時間值損失。

