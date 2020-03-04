即巿股評 港股直擊

美股能夠以歷史以來最快的速度，道瓊斯工業平均指數在幾日間狂瀉三千幾點，從高位回調逾一成，股市已肯定是超賣，出現反彈根本只是時間的問題，但仍有不少投資者受到市場氣氛影響，無法克服跌市恐懼，在暴跌時仍然沽貨，選擇棄械投降。

資產管理公司 Oaktree Capital 創辦人馬克斯（Howard Marks）在其著作《The Most Important Thing Illuminated（投資最重要的事）》中提過，Fear is overdone concern that prevents investors from taking constructive action when they should（恐懼是過度的擔憂，它令投資者應該採取建設性的行動時不採取行動）。

至於「股神」畢非德就再一次示範「在別人恐懼時貪婪」，趁上周股市人心惶惶之際，斥資約4530萬美元增持了美國第二大航空公司達美航空（Delta）。儘管投資者可能擔心疫情擴散，對環球經濟帶來莫大的負面影響，打算沽貨離場，但能夠耐心等待周一（2日）美股報復式反彈才作減持，對投資組合的影響已可能有數個百分點上落的差別。

港股周二（3日）的表現較預期遜色，某程度上是與股市結構性的問題有關。如要撈貨美股可能會是較好的選擇，畢竟憧憬環球央行「放水」救市，歐美股市受惠可能更為直接。然而，一輪急速反彈過後，指數有可能會呈現相對牛皮的表現，或進一步兩極化走勢，要爭取更高回報的話，就可能需要用心揀股。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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