美股能夠以歷史以來最快的速度,道瓊斯工業平均指數在幾日間狂瀉三千幾點,從高位回調逾一成,股市已肯定是超賣,出現反彈根本只是時間的問題,但仍有不少投資者受到市場氣氛影響,無法克服跌市恐懼,在暴跌時仍然沽貨,選擇棄械投降。

資產管理公司 Oaktree Capital 創辦人馬克斯(Howard Marks)在其著作《The Most Important Thing Illuminated(投資最重要的事)》中提過,Fear is overdone concern that prevents investors from taking constructive action when they should(恐懼是過度的擔憂,它令投資者應該採取建設性的行動時不採取行動)。

至於「股神」畢非德就再一次示範「在別人恐懼時貪婪」,趁上周股市人心惶惶之際,斥資約4530萬美元增持了美國第二大航空公司達美航空(Delta)。儘管投資者可能擔心疫情擴散,對環球經濟帶來莫大的負面影響,打算沽貨離場,但能夠耐心等待周一(2日)美股報復式反彈才作減持,對投資組合的影響已可能有數個百分點上落的差別。

港股周二(3日)的表現較預期遜色,某程度上是與股市結構性的問題有關。如要撈貨美股可能會是較好的選擇,畢竟憧憬環球央行「放水」救市,歐美股市受惠可能更為直接。然而,一輪急速反彈過後,指數有可能會呈現相對牛皮的表現,或進一步兩極化走勢,要爭取更高回報的話,就可能需要用心揀股。

